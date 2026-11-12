Antalya Otogarı'nda kolide nakledilen 'İguana' koruma altına alındı

Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince iguanaya el konularak koruma altına alındı. İlgili şahsa ise 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında idari yaptırım uygulandı.

Antalya Otogarı’ndan gelen ihbar üzerine yapılan kontrollerde, bir adet iguananın gerekli belgeler olmadan nakledildiği tespit edildi.

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