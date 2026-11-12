Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalya Otogarı'nda kolide nakledilen 'İguana' koruma altına alındı

        Antalya Otogarı'nda kolide nakledilen 'İguana' koruma altına alındı

        Antalya Otogarı'nda bir koli içerisinde iguana nakledildiği tespit edildi. İguanaya el konulup koruma altına alınırken, İlgili şahsa idari yaptırım uygulandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 15:58 Güncelleme:
        Antalya Otogarı'nda kolide nakledilen 'İguana' koruma altına alındı

        Antalya Otogarı’nda bir koli içerisinde iguana nakledildiği tespit edildi. İguanaya el konulup koruma altına alınırken, İlgili şahsa idari yaptırım uygulandı.

        Antalya Otogarı’ndan gelen ihbar üzerine yapılan kontrollerde, bir adet iguananın gerekli belgeler olmadan nakledildiği tespit edildi.

        Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince iguanaya el konularak koruma altına alındı. İlgili şahsa ise 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında idari yaptırım uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        GSS borçlarının silinmesi için kanun teklifi
        GSS borçlarının silinmesi için kanun teklifi
        İş insanı villasında öldürüldü! Kesici alet izlerine rastlandı
        İş insanı villasında öldürüldü! Kesici alet izlerine rastlandı
        Dev proje için 25 teklif
        Dev proje için 25 teklif
        Kız çocuğu okul polisine bıçak çekti
        Kız çocuğu okul polisine bıçak çekti
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        Beyoğlu'nda halıya sarılı erkek cesedi bulundu!
        Beyoğlu'nda halıya sarılı erkek cesedi bulundu!
        Avustralyalı gençten ormanda 6 günlük 'yaşam' savaşı
        Avustralyalı gençten ormanda 6 günlük 'yaşam' savaşı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31 temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31 temasları
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Kuyt'ın yeni adresini duyurdular!
        Kuyt'ın yeni adresini duyurdular!
        Cinayetin faili ABD’de ünlü oyuncu çıktı
        Cinayetin faili ABD’de ünlü oyuncu çıktı
        Boşanma iddialarına yanıt
        Boşanma iddialarına yanıt
        Sigorta Sayfası COP31'de
        Sigorta Sayfası COP31'de
        Engelli oğlu hakkında konuştu
        Engelli oğlu hakkında konuştu
        Kadın doktor ile hemşire arasında arbede yaşandı!
        Kadın doktor ile hemşire arasında arbede yaşandı!
        Kaşıntı şikayetiyle gitti, kanser olduğunu öğrendi
        Kaşıntı şikayetiyle gitti, kanser olduğunu öğrendi
        Suç örgütü elebaşı Yunanistan'da yakalandı
        Suç örgütü elebaşı Yunanistan'da yakalandı
        İnsan vücudunun ortalama sıcaklığı 150 yılda neden düştü?
        İnsan vücudunun ortalama sıcaklığı 150 yılda neden düştü?
        Doktor Pelin Pınar 8. kattan düşüp ölmüştü... Sır perdesi aralanıyor!
        Doktor Pelin Pınar 8. kattan düşüp ölmüştü... Sır perdesi aralanıyor!
        "Türkiye'nin nükleer enerji birikimi diğer ülkelere de katkı sağlayacak"
        "Türkiye'nin nükleer enerji birikimi diğer ülkelere de katkı sağlayacak"

        Benzer Haberler

        Antalya'da COP31 nedeniyle 7 ilçedeki kamu personeli yarın da idari izinli...
        Antalya'da COP31 nedeniyle 7 ilçedeki kamu personeli yarın da idari izinli...
        Antalya'da COP31 süresince yeni tedbirler 14-21 Kasım da uygulanacak
        Antalya'da COP31 süresince yeni tedbirler 14-21 Kasım da uygulanacak
        COP31 nedeniyle kamu personelinin izni 1 gün uzatıldı
        COP31 nedeniyle kamu personelinin izni 1 gün uzatıldı
        COP31'de Türk Telekom'un sürdürülebilir teknolojilerine yoğun ilgi
        COP31'de Türk Telekom'un sürdürülebilir teknolojilerine yoğun ilgi
        Bakan Kacır: Sanayi gücümüzü korumaya ve geliştirmeye kararlıyız (2)
        Bakan Kacır: Sanayi gücümüzü korumaya ve geliştirmeye kararlıyız (2)
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31'de dünya liderlerini karşıladığı yol Konya'n...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31'de dünya liderlerini karşıladığı yol Konya'n...