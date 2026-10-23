Türkiye, enerji alanında uluslararası uzmanları Antalya'da buluşturacak
Uluslararası Enerji Ekonomisi Birliği (IAEE) tarafından düzenlenecek IAEE COP 2026 Sempozyumu, 11-14 Kasım'da Antalya'da gerçekleştirilecek.
Giriş: 23.10.2026 - 17:21 Güncelleme:
Uluslararası Enerji Ekonomisi Birliği (IAEE) tarafından düzenlenecek IAEE COP 2026 Sempozyumu, 11-14 Kasım'da Antalya'da gerçekleştirilecek.
Enerji Ekonomisi Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Anadolu Ajansının
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