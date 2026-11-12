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        Yapay zeka destekli güvenlik sistemleri Antalya'daki Enerji Dönüşüm Fuarı'nda tanıtıldı

        Yapay zeka destekli akıllı kamera ve sensör sistemleri, Antalya'da 5-7 Kasım'da düzenlenen 20. EIF Enerji Dönüşüm Fuarı ve Kongresi'nde tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 11:08 Güncelleme:
        Yapay zeka destekli güvenlik sistemleri Antalya'daki Enerji Dönüşüm Fuarı'nda tanıtıldı

        Yapay zeka destekli akıllı kamera ve sensör sistemleri, Antalya'da 5-7 Kasım'da düzenlenen 20. EIF Enerji Dönüşüm Fuarı ve Kongresi'nde tanıtıldı.

        Kritik altyapılar için yapay zeka destekli entegre güvenlik çözümleri sunan şirket grubunun koordinatörü olan ve fuara katılan Ünsal Kütaruk, yaptığı açıklamada, temel hedeflerinin riskleri erken aşamada tespit ederek olası kayıpların önüne geçmek olduğunu söyledi.

        Kütaruk, güvenlik teknolojilerinde yapay zekanın kullanımındaki gelişmelere dikkati çekerek, fiziki güvenlik görevlileriyle veya alarm izleme merkeziyle ortak bir model sunduklarını ifade etti.

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        - Akıllı kameralar şüpheli durumlarda alarm oluşturuyor

        Güvenlik ihtiyacının her tesiste farklılık gösterdiğini belirten Kütaruk, çözüm geliştirilmeden önce risk analizi yaptıklarını kaydetti.

        Yapay zeka destekli sistemlerin geçmişteki kamera teknolojilerine göre daha gelişmiş özelliklere sahip olduğunu vurgulayan Kütaruk, "Kamera sistemleri yıllardır güvenlik dünyasında var. Kullandığımız kamera sistemi geçmişe göre artık akıllı. Olayımız, bir problem olduktan sonra kayıtlara bakarak görmekten ziyade olay oluşmadan önce bunu tespit edebilmek, caydırmak." dedi.

        Yapay zeka destekli sistemlerin belirlenen senaryolar doğrultusunda şüpheli durumları tespit ederek alarm oluşturduğunu anlatan Kütaruk, alarmın ardından kameralar üzerindeki hoparlörler aracılığıyla sesli uyarı yapılarak caydırıcılık sağlandığını belirtti.

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        - Kameralara sesli komutla senaryo tanımlanabiliyor

        Kütaruk, belirli bir alanda uzun süre kalan kişilerin veya önceden tanımlanan özelliklere sahip kişilerin sistem tarafından tespit edilebildiğini söyledi.

        Güvenlik sistemlerinin yalnızca izinsiz girişleri değil, tesis içerisindeki hareketleri de takip edebildiğini anlatan Kütaruk, şunları kaydetti:

        "Kameraya ne istediğinizi söyleyebiliyorsunuz. 'Bu alanda 30 saniyeden fazla vakit geçiren biri olduğunda bana alarm üret' ya da 'bu alanda mavi montlu bir kişi olursa bana haber ver' şeklinde komutlar tanımlayabiliyorsunuz. Bu özellikler riskleri yönetme açısından kolaylık sağlıyor. Termal kameralar, hareketli kamera sistemleri ve akıllı sensörler gibi birçok teknolojik ürünümüz bulunuyor. Bunlar tamamen belirlenen risklere göre konumlandırılıyor. Bize gelen bir tesisin ilk etapta ihtiyacına bakıyoruz. Riskleri belirledikten sonra da çözüm modelleri geliştiriyoruz."

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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