Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - İklim çağrısının küresel ölçekte karşılık bulması COP31'in etkisini artıracak

        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - İklim çağrısının küresel ölçekte karşılık bulması COP31'in etkisini artıracak

        GÜLSELİ KENARLI - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şuay Nilhan Açıkalın, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31), su güvenliğinden gıdaya uzanan geniş gündemiyle iklim müzakerelerini somut eylemlere dönüştürmeyi hedeflediğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Anadolu'dan dünyaya yaptığı iklim çağrısının küresel ölçekte karşılık bulmasının oldukça önemli olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 11:07 Güncelleme:
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - İklim çağrısının küresel ölçekte karşılık bulması COP31'in etkisini artıracak

        GÜLSELİ KENARLI - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şuay Nilhan Açıkalın, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31), su güvenliğinden gıdaya uzanan geniş gündemiyle iklim müzakerelerini somut eylemlere dönüştürmeyi hedeflediğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Anadolu'dan dünyaya yaptığı iklim çağrısının küresel ölçekte karşılık bulmasının oldukça önemli olduğunu söyledi.

        Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen ve iklim değişikliğiyle mücadelede dünyanın en önemli organizasyonu COP31 devam ediyor.

        REKLAM

        Açıkalın, AA muhabirine, COP31'in ilk gününden itibaren dünyanın farklı bölgelerinden ve iklim müzakerelerinin çeşitli paydaşlarından yoğun ilgi gördüğünü ifade etti.

        Türkiye'nin COP31'i "Diyalog, Konsensüs ve Aksiyon COP'u" olarak tanımladığını hatırlatan Açıkalın, 1995'ten bu yana devam eden iklim müzakerelerinde artık güçlü bir eylem dönemine geçilmesi gerektiğini kaydetti.

        Açıkalın, Kyoto Protokolü ve Paris İklim Anlaşması gibi önemli adımların atıldığını ancak iklim politikalarının sosyal boyutlarının da göz ardı edilmemesi gerektiğini belirterek, "COP31, farklılık yaratmak ve bu süreci aksiyona dönüştürmek amacıyla bir yaklaşım ortaya koyuyor. Su güvenliğinden gıdaya kadar geniş bir çerçevede başlıklar belirlenmiş durumda. 101 liderin Türkiye'de bulunması da aksiyon temelli bir COP'a geldiklerinin farkında olduklarını gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

        REKLAM

        Önceki dönem COP başkanlarının Türkiye'ye destek mektubu göndermesinin de bu yaklaşımı güçlendirdiğini dile getiren Açıkalın, zirveden çıkacak sonuçların gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerle dezavantajlı grupları kapsayan, sürdürülebilir ve uzun vadeli politikalar içermesinin beklendiğini söyledi.

        Açıkalın, iklim zirvelerinde kararların oy birliğiyle alınması nedeniyle müzakere süreçlerinin kolay ilerlemediğine dikkati çekerek, COP31'in başarısının somut adımların karara dönüştürülmesiyle mümkün olacağını vurguladı. Açıkalın, "Belirli politika alanlarında somut adım atma istekliliğinin kağıda dökülmesi ve bunlarla ilgili çok taraflı, ikili işbirliklerinin somutlaşması gerekiyor." diye konuştu.

        REKLAM

        Elektrifikasyon alanında Türkiye, Suudi Arabistan ve farklı ülkelerin katılımıyla imzalanan girişimin bu açıdan önemli bir örnek olduğuna, uzun vadeli politikaların hayata geçirilmesine yönelik işbirliklerinin artırılması gerektiğine işaret eden Açıkalın, "Hem müzakereler devam ederken hem de COP31 sonrasında başkanlık devredilirken, 'Bu alanda somut işler yapma kararlılığını sağladık.' diyebilirsek zirvenin başarılı olduğunu söyleyebiliriz." ifadesini kullandı.

        Açıkalın, Türkiye'nin güçlü bir gündemle zirveye başladığını ve katılımın bu gündeme verilen desteği gösterdiğine dikkati çekerek, müzakere süreçlerinin de aynı kararlılıkla yürütülmesi halinde COP31'in tarihe geçebileceğini dile getirdi.

        REKLAM

        - "Erdoğan Türkiye'nin iklim politikalarını Anadolu'nun kültürel birikimiyle ilişkilendirdi"

        Liderler Zirvesi'nin açılış konuşmalarını da değerlendiren Açıkalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının önemli mesajlar içerdiğini söyledi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin iklim politikalarını Anadolu'nun kültürel birikimiyle ilişkilendirdiğini ve iklim krizinin artık bireysel ya da bölgesel değil, küresel bir sorun olduğunun altını çizdiğini belirten Açıkalın, konuşmanın son bölümünde Gazze'ye değinilmesinin de anlamlı olduğunu ifade etti.

        Açıkalın, zirvedeki iki büyük toplantı salonunun Anadolu ve Gazze isimlerini taşıdığına işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

        REKLAM

        "Cumhurbaşkanı'mız Anadolu topraklarından tüm dünyaya iklim konusunda güçlü bir çağrı yaptı. Bu çağrının yalnızca burada bulunan liderler tarafından değil, bireysel olarak da karşılık bulması ve yankı uyandırması, COP31'in olumlu sonuçlarının sürdürülmesi açısından oldukça önemli."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TCMB enflasyon tahminlerini artırdı
        TCMB enflasyon tahminlerini artırdı
        10 can verdiğimiz okul saldırısında başsavcılıktan flaş itiraz
        10 can verdiğimiz okul saldırısında başsavcılıktan flaş itiraz
        Washington-Tahran hattında kritik pazarlık
        Washington-Tahran hattında kritik pazarlık
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        Kaşıntı şikayetiyle gitti, kanser olduğunu öğrendi
        Kaşıntı şikayetiyle gitti, kanser olduğunu öğrendi
        Öğretmen, tartıştığı astsubay eşini bıçakladı!
        Öğretmen, tartıştığı astsubay eşini bıçakladı!
        G.Saray'ın vazgeçilmez ikilisi!
        G.Saray'ın vazgeçilmez ikilisi!
        Engelli oğlu hakkında konuştu
        Engelli oğlu hakkında konuştu
        5,1 milyar dolar değerinde 10 anlaşma
        5,1 milyar dolar değerinde 10 anlaşma
        Aramaya çıktığı kardeşini aracında ölü buldu
        Aramaya çıktığı kardeşini aracında ölü buldu
        NVIDIA'da bir yasak aşk iddiası daha
        NVIDIA'da bir yasak aşk iddiası daha
        Sane'nin menajerinden ayrılık iddialarına yanıt!
        Sane'nin menajerinden ayrılık iddialarına yanıt!
        İlk iş gününün 3'üncü saatinde yaşamını yitirdi
        İlk iş gününün 3'üncü saatinde yaşamını yitirdi
        İsveç'ten "35'e 35" girişimine destek mesajı
        İsveç'ten "35'e 35" girişimine destek mesajı
        Vadideki ölüme Yargıtay'dan tahliye kararı
        Vadideki ölüme Yargıtay'dan tahliye kararı
        ABD Savunma Bakanı'na "sessiz olun" uyarısı
        ABD Savunma Bakanı'na "sessiz olun" uyarısı
        Yıllarca kayıptı, okul deposunda bulundu!
        Yıllarca kayıptı, okul deposunda bulundu!
        "Şükür canımdan olmadım"
        "Şükür canımdan olmadım"
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL

        Benzer Haberler

        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Türkiye ile Kanada nükleer enerjide fizibilit...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Türkiye ile Kanada nükleer enerjide fizibilit...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Enerji dönüşümünde sorumlu madencilik öne çık...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Enerji dönüşümünde sorumlu madencilik öne çık...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Su yönetimi iklim değişikliğine uyumun merkez...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Su yönetimi iklim değişikliğine uyumun merkez...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Türkiye, yenilenebilir enerji potansiyeliyle...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Türkiye, yenilenebilir enerji potansiyeliyle...
        Yapay zeka destekli güvenlik sistemleri Antalya'daki Enerji Dönüşüm Fuarı'n...
        Yapay zeka destekli güvenlik sistemleri Antalya'daki Enerji Dönüşüm Fuarı'n...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - BM Nüfus Fonu kadınlar ve kız çocukları için...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - BM Nüfus Fonu kadınlar ve kız çocukları için...