İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - İklim çağrısının küresel ölçekte karşılık bulması COP31'in etkisini artıracak

GÜLSELİ KENARLI - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şuay Nilhan Açıkalın, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31), su güvenliğinden gıdaya uzanan geniş gündemiyle iklim müzakerelerini somut eylemlere dönüştürmeyi hedeflediğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Anadolu'dan dünyaya yaptığı iklim çağrısının küresel ölçekte karşılık bulmasının oldukça önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen ve iklim değişikliğiyle mücadelede dünyanın en önemli organizasyonu COP31 devam ediyor.

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Açıkalın, AA muhabirine, COP31'in ilk gününden itibaren dünyanın farklı bölgelerinden ve iklim müzakerelerinin çeşitli paydaşlarından yoğun ilgi gördüğünü ifade etti.

Türkiye'nin COP31'i "Diyalog, Konsensüs ve Aksiyon COP'u" olarak tanımladığını hatırlatan Açıkalın, 1995'ten bu yana devam eden iklim müzakerelerinde artık güçlü bir eylem dönemine geçilmesi gerektiğini kaydetti.

Açıkalın, Kyoto Protokolü ve Paris İklim Anlaşması gibi önemli adımların atıldığını ancak iklim politikalarının sosyal boyutlarının da göz ardı edilmemesi gerektiğini belirterek, "COP31, farklılık yaratmak ve bu süreci aksiyona dönüştürmek amacıyla bir yaklaşım ortaya koyuyor. Su güvenliğinden gıdaya kadar geniş bir çerçevede başlıklar belirlenmiş durumda. 101 liderin Türkiye'de bulunması da aksiyon temelli bir COP'a geldiklerinin farkında olduklarını gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Önceki dönem COP başkanlarının Türkiye'ye destek mektubu göndermesinin de bu yaklaşımı güçlendirdiğini dile getiren Açıkalın, zirveden çıkacak sonuçların gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerle dezavantajlı grupları kapsayan, sürdürülebilir ve uzun vadeli politikalar içermesinin beklendiğini söyledi.

Açıkalın, iklim zirvelerinde kararların oy birliğiyle alınması nedeniyle müzakere süreçlerinin kolay ilerlemediğine dikkati çekerek, COP31'in başarısının somut adımların karara dönüştürülmesiyle mümkün olacağını vurguladı. Açıkalın, "Belirli politika alanlarında somut adım atma istekliliğinin kağıda dökülmesi ve bunlarla ilgili çok taraflı, ikili işbirliklerinin somutlaşması gerekiyor." diye konuştu.

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Elektrifikasyon alanında Türkiye, Suudi Arabistan ve farklı ülkelerin katılımıyla imzalanan girişimin bu açıdan önemli bir örnek olduğuna, uzun vadeli politikaların hayata geçirilmesine yönelik işbirliklerinin artırılması gerektiğine işaret eden Açıkalın, "Hem müzakereler devam ederken hem de COP31 sonrasında başkanlık devredilirken, 'Bu alanda somut işler yapma kararlılığını sağladık.' diyebilirsek zirvenin başarılı olduğunu söyleyebiliriz." ifadesini kullandı.

Açıkalın, Türkiye'nin güçlü bir gündemle zirveye başladığını ve katılımın bu gündeme verilen desteği gösterdiğine dikkati çekerek, müzakere süreçlerinin de aynı kararlılıkla yürütülmesi halinde COP31'in tarihe geçebileceğini dile getirdi.

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- "Erdoğan Türkiye'nin iklim politikalarını Anadolu'nun kültürel birikimiyle ilişkilendirdi"

Liderler Zirvesi'nin açılış konuşmalarını da değerlendiren Açıkalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının önemli mesajlar içerdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin iklim politikalarını Anadolu'nun kültürel birikimiyle ilişkilendirdiğini ve iklim krizinin artık bireysel ya da bölgesel değil, küresel bir sorun olduğunun altını çizdiğini belirten Açıkalın, konuşmanın son bölümünde Gazze'ye değinilmesinin de anlamlı olduğunu ifade etti.

Açıkalın, zirvedeki iki büyük toplantı salonunun Anadolu ve Gazze isimlerini taşıdığına işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

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"Cumhurbaşkanı'mız Anadolu topraklarından tüm dünyaya iklim konusunda güçlü bir çağrı yaptı. Bu çağrının yalnızca burada bulunan liderler tarafından değil, bireysel olarak da karşılık bulması ve yankı uyandırması, COP31'in olumlu sonuçlarının sürdürülmesi açısından oldukça önemli."