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        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Türkiye ile Kanada nükleer enerjide fizibilite ve ön tasarım aşamasına geçiyor

        Türkiye Nükleer Enerji AŞ (TÜNAŞ) ile Kanada merkezli AtkinsRealis'in iştiraki Candu Energy Inc. arasında Türkiye'de kurulması değerlendirilen bir nükleer santral için CANDU reaktör teknolojisine yönelik fizibilite ve ön tasarım mühendisliği çalışmalarını kapsayan anlaşma imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 11:12 Güncelleme:
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Türkiye ile Kanada nükleer enerjide fizibilite ve ön tasarım aşamasına geçiyor

        Türkiye Nükleer Enerji AŞ (TÜNAŞ) ile Kanada merkezli AtkinsRealis'in iştiraki Candu Energy Inc. arasında Türkiye'de kurulması değerlendirilen bir nükleer santral için CANDU reaktör teknolojisine yönelik fizibilite ve ön tasarım mühendisliği çalışmalarını kapsayan anlaşma imzalandı.

        Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Türkiye'de yeni nükleer enerji santrali projelerinin geliştirilmesinden sorumlu TÜNAŞ ile AtkinsRealis arasında "CANDU Fizibilite ve Ön Tasarım Mühendisliği Mutabakat Anlaşması" imza altına alındı.

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        Anlaşmaya ilişkin imzalar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Kanada Çevre, İklim Değişikliği ve Doğa Bakanı Julie Dabrusin'in huzurunda, AtkinsRealis Başkanı ve Genel Müdürü Ian L. Edwards'ın şahitliğinde, TÜNAŞ Genel Müdürü Necati Yamaç ve AtkinsRealis Nükleer Enerji Başkanı Joe St. Julian tarafından atıldı.

        Bakan Bayraktar'ın mart ayı başında Kanada'ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında iki şirket arasında nükleer enerji işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalanmıştı. Bu kapsamda yürütülen ön fizibilite çalışmasında sona gelinirken COP31'de imzalanan anlaşmayla CANDU teknolojisine yönelik kapsamlı fizibilite ve ön tasarım mühendisliği aşamasına geçiliyor.

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        - Santral için olası saha ve finansman seçenekleri değerlendirilecek

        Yeni varılan anlaşma, ön fizibilite çalışmasının sonraki aşaması olan CANDU reaktör teknolojisi özelinde fizibilite ve ön tasarım mühendisliğini kapsıyor. Anlaşma kapsamında öncelikle, Türkiye'de geliştirilebilecek bir nükleer santral projesinin fizibilite çalışmaları yürütülecek. Bu doğrultuda, santralin kurulacağı saha, CANDU reaktör teknolojisinin sahaya uyarlanması ve santralin işletilmesi gibi teknik konuların yanı sıra projenin finansmanı ve ekonomik boyutu da değerlendirilecek.

        Yerli sanayinin projeye katılımı ve ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine yönelik planlar hazırlanacak. Proje organizasyonu, uygulama takvimi, maliyet tahminleri ve risk değerlendirmelerine yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek.

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        Anlaşmayla fizibilite çalışmalarından ön tasarım mühendisliği aşamasına kadar projenin teknik ve ticari açıdan daha ayrıntılı şekilde değerlendirilmesi ve olgunlaştırılması hedefleniyor. Böylece olası yatırım kararlarına temel oluşturacak güvenilir verilerin ortaya konulması ve projenin sonraki aşamalarına yönelik yol haritasının belirlenmesi amaçlanıyor.

        - Nükleer enerjide uzun vadeli yol haritası netleşecek

        Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, anlaşmanın Türkiye ile Kanada arasındaki güçlü işbirliğini somut ve ileri bir aşamaya taşıdığını belirterek, "Bu kapsamda Türkiye Nükleer Enerji AŞ ile AtkinsRealis bünyesindeki Candu Energy Inc. arasında imzalanan 'Candu Fizibilite ve Ön Tasarım Mühendisliği Mutabakat Anlaşması' ile doğrudan CANDU reaktör teknolojisi özelinde kapsamlı Fizibilite ve Ön Tasarım Mühendisliği (FEED) aşamasına geçiyoruz." ifadesini kullandı.

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        Türkiye'de geliştirilecek yeni nükleer santral projesinin saha seçimi, teknolojinin uyarlanması, işletme süreçleri ve finansman boyutunun en ince ayrıntısına kadar değerlendirileceğini aktaran Bayraktar, şunları kaydetti:

        "Sürecin bizim için en kritik ve vazgeçilmez boyutu ise yerli sanayimizin sürece maksimum katılımı ve nitelikli insan kaynağımızın geliştirilmesidir. Bu doğrultuda, güçlü bir yerlileştirme ve eğitim planlamasıyla birlikte proje organizasyonu, uygulama takvimi, maliyet tahminleri ve risk analizlerine yönelik çalışmaları titizlikle yürüteceğiz. Fizibilite ve Ön Tasarım Mühendisliğini kapsayan bu süreç, projenin teknik ve ticari açıdan olgunlaşmasını sağlayarak nihai yatırım kararlarımız için son derece güvenilir bir zemin oluşturacaktır. Nükleer enerjideki uzun vadeli yol haritamızı netleştirecek ve arz güvenliğimizi tahkim edecek bu adımın ülkelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum."

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