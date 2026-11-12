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        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Enerji dönüşümünde sorumlu madencilik öne çıkıyor

        HÜMEYRA AYAZ - Türkiye Madenciler Derneği (TMD) Başkanı Mehmet Yılmaz, enerji dönüşümünde kritik minerallere yönelik ihtiyacın artmasıyla bu kaynakların güvenilir tedariki ile çevresel ve sosyal sorumluluk ilkelerine uygun üretimin önem kazandığını belirterek, sorumlu madenciliğin, sektörün finansmana erişimi ve toplumsal kabulü açısından stratejik hale geldiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 11:12 Güncelleme:
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Enerji dönüşümünde sorumlu madencilik öne çıkıyor

        HÜMEYRA AYAZ - Türkiye Madenciler Derneği (TMD) Başkanı Mehmet Yılmaz, enerji dönüşümünde kritik minerallere yönelik ihtiyacın artmasıyla bu kaynakların güvenilir tedariki ile çevresel ve sosyal sorumluluk ilkelerine uygun üretimin önem kazandığını belirterek, sorumlu madenciliğin, sektörün finansmana erişimi ve toplumsal kabulü açısından stratejik hale geldiğini bildirdi.

        Yılmaz, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

        Yenilenebilir enerji teknolojilerinden elektrikli araçlara, bataryalardan enerji iletim altyapısına kadar yeni enerji sisteminin madencilik sektörünün sağladığı ham maddelere dayandığını söyleyen Yılmaz, temiz enerji teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla bakır, lityum, nikel, grafit ve nadir toprak elementlerine yönelik talebin de artacağına işaret etti.

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        Yılmaz, Türkiye'nin geleneksel üretim alanlarındaki gücünü korurken üretim portföyünü küresel ihtiyaçlar doğrultusunda çeşitlendirmesi gerektiğini vurguladı.

        Güneş ve rüzgar enerjisinde yüksek kurulum hedeflerinin madencilik sektörü için önemli ekonomik fırsat sunduğunu belirten Yılmaz, "Küresel rekabet artık yalnızca yer altındaki kaynağa sahip olmak üzerinden şekillenmiyor. Asıl rekabet, o kaynağı ekonomik değere dönüştürebilme, işleyebilme ve güvenilir tedarik zincirlerine entegre edebilme kapasitesinde yaşanıyor." diye konuştu.

        Yılmaz, her maden için farklı bir yatırım ve teşvik yaklaşımına ihtiyaç olduğunu anlatarak, özellikle bakırda yeni kaynakların keşfedilerek rafinasyon kapasitesinin geliştirilmesinin, depolama teknolojilerinde kullanılan minerallerin potansiyelinin araştırılmasının ve nadir toprak elementlerinde ayrıştırma teknolojilerine yatırım yapılmasının önemine işaret etti.

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        Madencilik sektörünün öncelikli beklentisinin stratejik madenler özelinde yol haritaları hazırlanması olduğunu belirten Yılmaz, Türkiye'nin coğrafi konumunun ülkeye bölgesel bir maden işleme ve tedarik merkezi olma fırsatı sunduğunu aktardı. Yılmaz, bunun için finansmana erişimin kolaylaştırılması ve yatırımcılara uzun vadeli öngörülebilirlik sağlanması gerektiğini dile getirdi.

        - Maden sahalarında yenilenebilir yatırımları öne çıkıyor

        Yılmaz, madenciliğin enerji yoğun bir sektör olduğunu ve cevherin çıkarılması, kırılması, öğütülmesi ile zenginleştirilmesi süreçlerinde önemli miktarda enerji tüketildiğini vurgulayarak, şirketlerin öz tüketim amaçlı güneş enerjisi yatırımlarına ilgisinin arttığını bildirdi.

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        Madencilik işletmelerinin enerji ihtiyacının günün her saatinde devam edebildiğine dikkati çeken Yılmaz, yenilenebilir enerji yatırımlarının depolama sistemleri, şebeke bağlantıları ve tüketim yönetimiyle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

        Yılmaz, COP31'in Türkiye'nin iklim politikalarını ve sürdürülebilir kalkınma yaklaşımını uluslararası kamuoyuna anlatması açısından önemli bir fırsat olduğunun altını çizerek, "Zirve kapsamında kritik minerallerin güvenilir tedariki ile çevresel ve sosyal sorumluluk ilkelerine uygun üretimin birlikte ele alınmasını önemsiyoruz." dedi.

        Enerji dönüşümünde artan maden ihtiyacının çevresel ve sosyal etkilerin göz ardı edilmesini gerektirmediğini vurgulayan Yılmaz, "Yeni mineral kaynaklarına duyulan ihtiyaç arttıkça sorumlu üretim standartlarının önemi de artıyor. Biyoçeşitliliğin korunması, su kaynaklarının yönetimi, yerel toplulukların beklentileri, şeffaflık ve finansmana erişim birbirinden bağımsız konular değil." değerlendirmesinde bulundu.

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        Yılmaz, uluslararası finans kuruluşlarının yatırım kararlarında çevresel ve sosyal kriterlere giderek daha fazla önem verdiğini belirterek, "Sorumlu madencilik, projelerin finansmana erişimini ve toplumsal kabulünü etkileyen stratejik bir unsur haline geldi." ifadesini kullandı.

        COP31'den temel beklentilerine değinen Yılmaz, daha fazla madene ihtiyaç duyulan dünyada daha iyi madenciliğin nasıl mümkün olacağının tartışılması olduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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