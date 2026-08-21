Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı, Posof'u ziyaret etti
Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı, Posof ilçesini ziyaret etti.
Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı, Posof ilçesini ziyaret etti.
Vali Yamlı, Posof'ta Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığını ziyaret ederek esnafla da bir araya geldi.
İlçede yürütülen çalışmalar hakkında kaymakam ve belediye başkanından bilgi alan Yamlı, vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.
Yamlı, ziyarete ilişkin, "Amacımız başta ilçelerimiz olmak üzere ilimizin her noktasını görmek ve ziyaret etmektir. Bu vesileyle o bölgenin sorunlarını da bizzat yerinde görmüş oluyoruz. Bugün de Posof ilçemize geldik. Posoflu vatandaşımızla birlikte olmanın mutluluğunu yaşadık." dedi.
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