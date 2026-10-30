Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri Ardahan'da sis etkili oldu

        Ardahan'da sis etkili oldu

        Ardahan'da sabah saatlerinde oluşan sis, görüş mesafesini düşürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 10:02 Güncelleme:
        Ardahan'da sis etkili oldu

        Ardahan'da sabah saatlerinde oluşan sis, görüş mesafesini düşürdü.

        Hava sıcaklığının düşmesiyle kentte etkili olan sis, özellikle Ardahan Kalesi, Millet Bahçesi ve Kura Nehri çevresinde yoğunlaştı.

        Sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi azalırken, ağaçlar ve bitkiler üzerinde yoğun çiy oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        8 milyar liralık kâr iddasına yanıt
        8 milyar liralık kâr iddasına yanıt
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        TFF'den Tahkim'e 'bahis' itirazı!
        TFF'den Tahkim'e 'bahis' itirazı!
        Sofrayı kana buladı! Baba katili alkollüymüş
        Sofrayı kana buladı! Baba katili alkollüymüş
        6 ilde 35 gözaltı var! Milyonluk klasiklere hurda araç kimliği!
        6 ilde 35 gözaltı var! Milyonluk klasiklere hurda araç kimliği!
        "İzmir'i tüm afetlere dirençli hale getireceğiz"
        "İzmir'i tüm afetlere dirençli hale getireceğiz"
        Çip devinde casusluk şüphesi
        Çip devinde casusluk şüphesi
        Yurt dışı seyahatlerinde hem zirve hem dip
        Yurt dışı seyahatlerinde hem zirve hem dip
        Joe Willock için teklif hazırlığı!
        Joe Willock için teklif hazırlığı!
        Kelliğe karşı hap geliştirildi
        Kelliğe karşı hap geliştirildi
        Alman devi Türkiye'de üretimi değerlendirecek
        Alman devi Türkiye'de üretimi değerlendirecek
        Okan Buruk'un Konyaspor 11'i
        Okan Buruk'un Konyaspor 11'i
        Türk restoranında künefe yaptı
        Türk restoranında künefe yaptı
        Altın kritik seviyenin altında
        Altın kritik seviyenin altında
        Son dilimi isteyen var mı?
        Son dilimi isteyen var mı?
        "Jülide Kural, dayıma evlenme teklifi etti"
        "Jülide Kural, dayıma evlenme teklifi etti"
        Kanlı tapu çetesi liderinin 18 yıllık değişimi
        Kanlı tapu çetesi liderinin 18 yıllık değişimi
        PFDK derbinin faturasını açıkladı!
        PFDK derbinin faturasını açıkladı!
        O an kamerada... 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar!
        O an kamerada... 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar!
        "Mazhar, 'Bunu yaparsan seni boşarım' dedi"
        "Mazhar, 'Bunu yaparsan seni boşarım' dedi"

        Benzer Haberler

        Ardahan'da Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlen...
        Ardahan'da Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlen...
        Ardahan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı
        Ardahan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı
        Ardahan Valisi Yamlı, jandarma ekiplerinin Cumhuriyet Bayramı'nı telsiz ano...
        Ardahan Valisi Yamlı, jandarma ekiplerinin Cumhuriyet Bayramı'nı telsiz ano...
        Ardahan'da asfaltlanan yollara son dokunuş: Şerit çizgileri çizildi
        Ardahan'da asfaltlanan yollara son dokunuş: Şerit çizgileri çizildi
        Domuz sürüsü büyükbaş hayvanların yakınında görüntülendi
        Domuz sürüsü büyükbaş hayvanların yakınında görüntülendi
        ATSO Başkanı Gündoğdu, basın mensuplarıyla bir araya geldi
        ATSO Başkanı Gündoğdu, basın mensuplarıyla bir araya geldi