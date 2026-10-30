Ardahan'da sis etkili oldu

Sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi azalırken, ağaçlar ve bitkiler üzerinde yoğun çiy oluştu.

Hava sıcaklığının düşmesiyle kentte etkili olan sis, özellikle Ardahan Kalesi, Millet Bahçesi ve Kura Nehri çevresinde yoğunlaştı.

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