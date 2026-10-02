GÜNCELLEME - Ardahan'da iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı, Ardahan Devlet Hastanesindeki yaralıları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hanak-Damal kara yolunda seyreden, Necmettin T. ve Uğurcan Ç. idaresindeki plakaları henüz belirlenemeyen hafif ticari araçlar, Ortakent Kavşağı mevkisinde çarpıştı.

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