GÜNCELLEME - Ardahan'da iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı
Ardahan'da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
Ardahan'da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
Hanak-Damal kara yolunda seyreden, Necmettin T. ve Uğurcan Ç. idaresindeki plakaları henüz belirlenemeyen hafif ticari araçlar, Ortakent Kavşağı mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.
Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar, ambulansla Hanak İlçe Entegre Sağlık Tesisi ile Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı, Ardahan Devlet Hastanesindeki yaralıları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.
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