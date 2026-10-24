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        Artvin'de tünelde hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 3 yaralı

        ARTVİN'in Yusufeli ilçesindeki tünelde seyreden hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı kazada; 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 19:14 Güncelleme:
        Artvin'de tünelde hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 3 yaralı

        ARTVİN'in Yusufeli ilçesindeki tünelde seyreden hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı kazada; 3 kişi yaralandı.

        Kaza, öğleden sonra Artvin-Yusufeli kara yolu üzerinde bulunan bir tünelde meydana geldi. Tünelde seyreden sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada hurdaya dönen araçların içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

        Kaza sonrası trafikte ulaşımda aksamalar yaşarken, araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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