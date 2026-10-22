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        "Sakin şehir" ünvanlı Şavşat sonbahar renkleriyle doğaseverlere masalsı görüntü sunuyor

        Artvin'in "sakin şehir" ünvanlı Şavşat ilçesi, sonbaharda doğanın farklı renk tonlarıyla göz dolduruyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 11:42 Güncelleme:
        "Sakin şehir" ünvanlı Şavşat sonbahar renkleriyle doğaseverlere masalsı görüntü sunuyor

        Artvin'in "sakin şehir" ünvanlı Şavşat ilçesi, sonbaharda doğanın farklı renk tonlarıyla göz dolduruyor.

        Masal diyarlarını andıran doğası, ormanları, gölleri, yaylaları, ahşap mimarisi ve zengin yaban hayatıyla ön plana çıkan Şavşat, sonbaharın gelişiyle sarı, yeşil, turuncu, kırmızı ve kahverenginin farklı tonlarına büründü.

        Doğada renk değişiminin yaşanmaya başladığı ekim ayının ilk haftasından kasım ortalarına kadar devam eden görsel şöleni görmek isteyenler, Türkiye'nin dört bir yanından düzenlenen turlarla ilçeye geliyor.

        İlçenin dağlarını ve vadilerini kaplayan ormanlarda oluşan renk cümbüşü, ziyaretçilere ve doğa fotoğrafçılarına doğal stüdyo ortamı sunuyor.

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        İtalya'nın Milano kentinde 2015'te gerçekleştirilen Cittaslow Genel Kurulu'nda aldığı "sakin şehir" ünvanıyla tanınırlığı artan Şavşat, bozulmamış doğasıyla yılın her mevsimi ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

        - "Sonbaharın gelişiyle ilçeye turist ilgisi arttı"

        İlçede fotoğrafçılara rehberlik yapan Onur Ekin, AA muhabirine, sonbaharın gelişiyle ilçeye turist ilgisinin arttığını söyledi.

        Foto safari için ilçeye gelen gruplara rehberlik yaparak bölgenin güzelliklerini tanıtmaya çalıştığını belirten Ekin, düzenlenen gezilerde sonbaharın güzelliklerinin fotoğraf ve videolarla kayıt altına alındığını dile getirdi.

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        Şavşat'ta Sahara-Pınarlı ve Bazgiret-Papart olmak üzere iki ana turizm rotasının bulunduğunu ve genellikle sonbaharda bu rotaların tercih edildiğini kaydeden Ekin, "Bu rotada Yavuzköy, Şavşat Karagöl, Rutav Gölü, Balık Gölü, Pınarlı köyü gibi yerler var. Sonbaharın Şavşat için ayrı bir önemi var. Rengarenk ağaçları, çeşitli gölleri ve tarihi yapılarıyla sonbaharda ayrı bir güzelliğe bürünüyor. Vadilerimizin içinde de sonbaharı görüntüleyebilirler. Sonbaharda Şavşat'a gelmelerini kesinlikle tavsiye ediyorum." diye konuştu.

        Rehberlerden Ebru Ekin ise ilçedeki sonbahar güzelliklerinin Türkiye'nin dört bir yanından insanın dikkatini çektiğini ifade ederek, yöresel kıyafetler giyerek ilçeye gelen gruplara eşlik ettiğini söyledi.

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        İlçeye fotoğraf çekimi için gelen ziyaretçilerden Yaşar Aslan da Şavşat'ın sonbaharda başka bir güzelliğe büründüğünü belirterek, "Şavşat sonbaharın en güzel yerlerinden biri. Maden köyü, Yavuzköy, Meydancık, Mısırlı köyü hepsi çok güzel." dedi.

        Burak Turna da sonbaharın görsel bir renk şölenine dönüştüğünü dile getirerek, "Doğasever olarak sonbaharda geldiğim bir yer. Doğa çok güzel bir durumda. Tüm doğaseverlere öneriyorum. Yol boyunca sonbaharın güzelliklerini çekeceğiz." ifadelerini kullandı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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