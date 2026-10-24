Kurak yılda rekor üreten Yusufeli, dört barajın da verimini artırdı Yusufeli Barajı'ndan çifte katkı: Hem rekor üretim hem dört baraja destek

Artvin’deki Yusufeli Barajı ve HES, kurak geçen 2025 yılında rekor seviyede elektrik üretirken, düzenli su sağladığı Artvin, Deriner, Borçka ve Muratlı barajlarının yıllık üretimini de yüzde 10 seviyesinde artırdı.

Artvin’de Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen, 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye’nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek kemer barajı olan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES), kendi üretiminin yanı sıra nehrin aşağı kesimindeki dört barajın üretimine de katkı sağlıyor.

Yapımı 9 yıl süren dev proje, 2022’de tamamlanarak 2023 yılında Elektrik Üretim Anonim Şirketine (EÜAŞ) devredildi. Türk mühendisliğinin imzasını taşıyan baraj, Türkiye genelinde kurak bir sezonun yaşandığı 2025 yılında rekor seviyede elektrik üreterek ülkenin hidroelektrik üretiminin yüzde 3,5’ini tek başına karşıladı.

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Yusufeli Barajı’nın devreye alınmasıyla birlikte Çoruh Nehri üzerindeki Artvin, Deriner, Borçka ve Muratlı barajlarına düzenli su sağlandı. Böylece bu dört barajın yıllık elektrik üretim miktarlarında da yüzde 10 seviyesinde artış elde edildi.

"Dört barajın üretimini de artırdı"

Devlet Su İşleri (DSİ) 26. Bölge Müdürlüğü İşletme ve Bakım Şube Müdürü Ebu Talip Bilgili, Yusufeli Barajı’nın enerji üretimine katkısının kendi kurulu gücüyle sınırlı kalmadığını belirterek, "Türkiye genelinde kurak bir sezon geçtiğimiz 2025 yılında Yusufeli Barajı’nda rekor seviyede üretim gerçekleştirilmiştir. Türkiye’deki hidroelektrik üretiminin yüzde 3,5’i bu tesisten karşılanarak elektrik arzının devamlılığına yerli ve yenilenebilir kaynaklarla katkı sağlanmıştır. Ayrıca Yusufeli Barajı, devreye alındıktan sonra akış aşağısında bulunan Artvin, Deriner, Borçka ve Muratlı barajlarına düzenli su sağladığı için bu barajların yıllık üretim miktarlarını yüzde 10 seviyesinde artırmıştır. Çok kısa sürede devreye alınabilmesi ve devreden çıkarılabilmesi sayesinde ulusal elektrik şebekesinin dengede tutulmasında da önemli bir rol üstlenmektedir" ifadelerini kullandı.

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Ekonomiye yaklaşık 15 milyar liralık katkı

Göl alanı 33 kilometrekare olan Yusufeli Barajı ve HES, her biri 186 megavat gücündeki üç türbiniyle toplam 558 megavat kurulu güce sahip bulunuyor. Yıllık ortalama 1 milyar 888 milyon kilovatsaat elektrik üretimi planlanan tesis, ürettiği elektrikle 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılıyor.

8 Ekim 2026 tarihli verilere göre, işletmeye alındığı tarihten bu yana toplam 5 milyar 410 milyon kilovatsaat elektrik üreten tesis, ülke ekonomisine yaklaşık 15 milyar lira katkı sağladı.

Doğu Karadeniz’in zorlu coğrafi şartlarında inşa edilen barajın gövdesinde ise yaklaşık 4 milyon metreküp beton kullanıldı. Bu miktarın, Edirne’den Ardahan’a kadar 12 metre genişliğinde ve 20 santimetre kalınlığında beton yol yapılmasına yetecek büyüklükte olduğu belirtildi.