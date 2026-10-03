Yeni Parti Genel Başkanı Özel, Artvin'de konuştu:

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel başkanına 600 delegenin değil, sayısı 1 milyona yaklaşan üyelerin doğrudan karar vereceğini söyledi.

Hopa Belediyesi önünde vatandaşlarla bir araya gelen Özel, partisinin toplumun farklı kesimlerini temsil ettiğini belirterek, "Yeni Parti elbette emeklinin, emekçinin, esnafın, çiftçinin, balıkçının, arıcının yeni partisidir ama Yeni Parti, bilhassa gençlerin yeni partisidir." dedi.

Özel, sandığa varacaklarını ve seçimi alacaklarını ifade ederek, "Biz seçimi alınca artık geride kalanların, unutulanların, ihmal edilenlerin yüzü gülecek." diye konuştu.

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Kimsenin yokluğa, yoksulluğa, açlığa, sefalete, umutsuzluğa ve işsizliğe mahkum olmadığını belirten Özel, fon kriziyle ilgili de eleştirilerde bulundu.

​​​​​​​Partisinin il başkanlığı seçimlerinde oy kullanabilmek için üyelik tarihini 7 Ekim'e kadar uzattıklarını vurgulayan Özel, genel başkanlık seçiminin ise 15 Kasım'da yapılacağını kaydetti.

Özel, ekimde üye olanların, 15 Kasım'da yapılacak genel başkanlık seçiminde 81 ilde, 973 ilçede kuracakları sandıklarda oy kullanabileceğini ifade ederek, "Yeni Partinin genel başkanına 600 delege değil, 1 milyona yaklaşan üyemiz doğrudan karar verecek. Bir kez daha tüm Türkiye'yi yeni siyasette birleşmeye, yeni bir yolda yürümeye davet ediyorum." dedi.

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İktidarın halkın iradesini hesaba katmadığını savunan Özel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu yüzden bize Yeni Partinin kuruluş talimatını siz verdiniz. Yeni Partinin adını, 'Yeni Parti, Yeni Parti' diye diye bizzat siz koydunuz ve bütçesini bizzat siz oluşturdunuz. Yeni Parti size inanarak, size güvenerek, size layık olacak şekilde çalışıyor. Ama artık siyaset sadece ilçe başkanının, il başkanının, merkez yönetiminin yaptığı bir iş değil. Bundan sonrası siyaseti mahalle meclisleriyle, ilçe meclisleriyle Ankara'ya taşıyacağız. Sözü olanı, fikri olanı, enerjisi olanı, bu iktidarı değiştirmek isteyen herkesi bu büyük yürüyüşte bizimle birlikte yürümeye davet ediyorum."

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Özel, Hopa'da 2011'de hayatını kaybeden emekli öğretmen Metin Lokumcu ile sanatçı Kazım Koyuncu'yu da rahmet ve saygıyla andığını dile getirdi.

Kemalpaşa ve Arhavi ilçelerinde de partililerle bir araya gelen Özel, Arhavi semt pazarını gezdi, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.