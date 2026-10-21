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        ADÜ'de enerji verimliliği çalışmaları sürüyor

        Adnan Menderes Üniversitesi'nde, Dünya Bankası finansmanıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi2 (KABEV2)" kapsamında enerji verimliliğini artırmaya yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 10:10 Güncelleme:
        ADÜ'de enerji verimliliği çalışmaları sürüyor

        Adnan Menderes Üniversitesi’nde, Dünya Bankası finansmanıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi2 (KABEV2)" kapsamında enerji verimliliğini artırmaya yönelik çalışmalar devam ediyor.

        ADÜ merkez kampüsünde gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında, Rektörlük Senato Salonu’nda 20 Ekim 2026 tarihinde değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Dış Kaynaklı Yatırımlar Daire Başkanı Yusuf Yazıcı, Şube Müdür Vekili Ercan Gültekin ve yüklenici firma yetkilisi Şafak Tayşin katıldı.

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        Toplantı sonrasında Bakanlık temsilcilerini makamında ağırlayan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, KABEV2 kapsamında yürütülecek çalışmalar hakkında bilgi alarak proje sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Görüşmede Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cemal İyem ve Prof. Dr. Cengiz Özarslan ile Genel Sekreter V. Tanfer Bilge de yer aldı.

        ADÜ’yü temsilen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Özarslan, Genel Sekreter V. Tanfer Bilge, Genel Sekreter Yardımcıları Dr. Av. Mehmet Boynikar ve Mesud Türkyılmaz, daire başkanları ve teknik personelin katıldığı toplantıda, proje kapsamındaki uygulamalar ve çalışma takvimi ele alındı.

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        Proje kapsamında yürütülecek çalışmalar için 22 Ekim 2026 tarihinde yer tesliminin yapılması ve uygulama sürecinin başlatılması planlanıyor. KABEV2 ile Üniversitemiz binalarının enerji verimliliğinin artırılması, enerji tüketiminin azaltılması ve sürdürülebilir çevre hedeflerine katkı sağlanması amaçlanıyor.

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