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        Öğrenci ve öğretmenlere meme kanseri eğitimi verildi

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında lise öğrencileri ve öğretmenlere yönelik eğitim düzenlenirken, meme kanserinde erken teşhisin önemi anlatıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 09:45 Güncelleme:
        Öğrenci ve öğretmenlere meme kanseri eğitimi verildi

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında lise öğrencileri ve öğretmenlere yönelik eğitim düzenlenirken, meme kanserinde erken teşhisin önemi anlatıldı.

        Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından 131 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında yürütülen bilinçlendirme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Cumhuriyet Sağlıklı Hayat Merkezi Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) Birimi hekimlerinden Dr. Cemre Yağız Özkan tarafından Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenci ve öğretmenlere yönelik meme kanseri farkındalık eğitimi verildi. Eğitimde meme kanseri konusunda toplumsal farkındalığın artırılması ve erken teşhisin önemi üzerinde duruldu. Program kapsamında ayrıca Nazilli'de faaliyet gösteren Cumhuriyet ve Zafer Sağlıklı Hayat Merkezlerinde vatandaşlara ücretsiz olarak sunulan sağlık hizmetleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Öğrenci ve öğretmenlere beslenme danışmanlığı, fiziksel aktivite danışmanlığı, psikolojik danışmanlık, sosyal hizmet danışmanlığı, KETEM danışmanlığı ve sigara bırakma polikliniklerinin hizmetleri tanıtıldı. Eğitimde, meme kanserinde erken teşhisin hayat kurtarıcı rolüne dikkat çekilirken, öğrenci ve öğretmenler koruyucu sağlık hizmetleri ile ücretsiz danışmanlık imkanları hakkında bilgilendirildi.

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