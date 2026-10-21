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        Nazilli'de görev yapan polis memuru Pehlivan sevenlerini üzdü

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde görev yapan 56 yaşındaki polis memuru Halil Pehlivan, bir süredir mücadele ettiği pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Önümüzdeki Mart ayında emekli olmaya hazırlanan Pehlivan'ın vefatı, ailesi ve meslektaşlarını yasa boğdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 09:48 Güncelleme:
        Nazilli'de görev yapan polis memuru Pehlivan sevenlerini üzdü

        Aydın’ın Nazilli ilçesinde görev yapan 56 yaşındaki polis memuru Halil Pehlivan, bir süredir mücadele ettiği pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Önümüzdeki Mart ayında emekli olmaya hazırlanan Pehlivan’ın vefatı, ailesi ve meslektaşlarını yasa boğdu.

        Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli olan ve Nazilli Adliyesi polis koruma noktasında çalışan Halil Pehlivan’a yaklaşık 45 gün önce pankreas kanseri teşhisi konuldu. Hastalığının ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan Pehlivan, daha sonra Nazilli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Burada tedavisi devam eden Pehlivan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

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        Mart ayında emekli olmayı planlıyordu

        Uzun yıllar emniyet teşkilatında görev yapan Pehlivan’ın Mart 2027’de emekliye ayrılmayı planladığı öğrenildi. Emekliliğine yaklaşık 5 ay kala hayatını kaybeden Pehlivan’ın vefatı, başta ailesi olmak üzere yakınları ve birlikte görev yaptığı mesai arkadaşlarını derin üzüntüye boğdu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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