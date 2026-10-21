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        Liseli öğrenciler ADÜ'nün eğitim imkanlarını yerinde gördü

        Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), üniversite adayı öğrencileri kampüs yaşamı ve eğitim imkanları hakkında bilgilendirmek amacıyla düzenlenen tanıtım etkinlikleri kapsamında lise öğrencilerini ağırladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 09:38 Güncelleme:
        Liseli öğrenciler ADÜ'nün eğitim imkanlarını yerinde gördü

        Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), üniversite adayı öğrencileri kampüs yaşamı ve eğitim imkanları hakkında bilgilendirmek amacıyla düzenlenen tanıtım etkinlikleri kapsamında lise öğrencilerini ağırladı.

        Nahit Menteşe Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 11. ve 12. sınıf öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde ADÜ Merkez Kampüsü'nü ziyaret etti. Program kapsamında öğrencilere Aydın Meslek Yüksekokulu başta olmak üzere üniversitenin akademik birimleri ve eğitim imkanları tanıtıldı. Ziyarette bölüm temsilcileri tarafından öğrencilere eğitim programlarının içerikleri, eğitim süreçleri, teknik donanımlar ve fiziki imkanlar hakkında bilgi verildi. Öğrenciler ayrıca üniversitenin sosyal ve kültürel imkanları ile fakülte ve meslek yüksekokullarının eğitim altyapısını yakından tanıdı. Program kapsamında laboratuvarları ve araştırma merkezlerini de gezen öğrenciler, uygulamalı eğitim ve araştırma imkanlarını yerinde görme fırsatı buldu. Üniversite yaşamını yakından tanıyan öğrenciler, ziyaretin kendileri açısından verimli ve keyifli geçtiğini belirterek ADÜ'yü tercih etmeyi düşündüklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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