Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Aydın'da incir sektörünün geleceği masaya yatırıldı

        Aydın'da incir sektörünün geleceği masaya yatırıldı

        Türkiye'nin dünya lideri olduğu incir sektöründe kalite ve marka değerinin artırılması, ihracatın güçlendirilmesi ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla Aydın'da toplantı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 08:43 Güncelleme:
        Aydın'da incir sektörünün geleceği masaya yatırıldı

        Türkiye'nin dünya lideri olduğu incir sektöründe kalite ve marka değerinin artırılması, ihracatın güçlendirilmesi ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla Aydın'da toplantı gerçekleştirildi.

        Aydın Valisi Dr. Osman Varol başkanlığında düzenlenen toplantıda, incir sektörünün mevcut durumu ve geleceğine yönelik konular ele alındı. Üretimden pazarlamaya kadar sektörün farklı aşamalarında ortak çözümler geliştirilmesi ve Ulusal İncir Konseyinin oluşturulması gündeme geldi. Toplantıda, Aydın incirinin kalite ve marka değerinin yükseltilmesi, ihracat potansiyelinin güçlendirilmesi ve sektörde haksız rekabetin önüne geçilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. İncir üretiminde sürdürülebilirliğin sağlanması ve üreticilerin pazar avantajlarının artırılması da toplantının öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Aydın'da erkenci üretim imkanı sunan ve pazarda avantaj sağlayan örtü altı incir yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması konusu da değerlendirildi. Sektörün üretimden ihracata kadar daha güçlü bir yapıya kavuşması ve Aydın incirinin uluslararası pazarlardaki konumunun desteklenmesi üzerinde duruldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Kafa kafaya katliam gibi kaza: 4 ölü!
        Kafa kafaya katliam gibi kaza: 4 ölü!
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        Sanchez'den Milei'ye alaylı "hoş geldin" mesajı
        Sanchez'den Milei'ye alaylı "hoş geldin" mesajı
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        3.5 trilyon dolarlık hazırlık
        3.5 trilyon dolarlık hazırlık
        "Mavi Vatan'daki haklarımızı güçlü şekilde savunacağız"
        "Mavi Vatan'daki haklarımızı güçlü şekilde savunacağız"
        Terastan düşüp ölmüştü! Sıcak gelişme...
        Terastan düşüp ölmüştü! Sıcak gelişme...
        Fotoğrafınız ne kadar hasta olduğunuzu gösterebilir mi?
        Fotoğrafınız ne kadar hasta olduğunuzu gösterebilir mi?
        Ünlü oyuncu anne oldu
        Ünlü oyuncu anne oldu
        Kaçakçılara sınırda şafak baskını!
        Kaçakçılara sınırda şafak baskını!
        "Aldatıldım"
        "Aldatıldım"
        Korkunç iddia! 30 bin lira için 15 yaşındaki çocuğu başından vurdular!
        Korkunç iddia! 30 bin lira için 15 yaşındaki çocuğu başından vurdular!
        "Serdar Ortaç beni engelledi"
        "Serdar Ortaç beni engelledi"

        Benzer Haberler

        Efeler tarihin ve sanatın buluşma noktası oldu Uluslararası Mitoloji Film F...
        Efeler tarihin ve sanatın buluşma noktası oldu Uluslararası Mitoloji Film F...
        Başkan Kaya'dan küçük Muhammed için destek çağrısı
        Başkan Kaya'dan küçük Muhammed için destek çağrısı
        Kuşadası'nda inşaat yasağına uymayan firmalara 4 milyon lira ceza
        Kuşadası'nda inşaat yasağına uymayan firmalara 4 milyon lira ceza
        Didim'de 25 kaçak göçmen yakalandı; 3 organizatör tutuklandı
        Didim'de 25 kaçak göçmen yakalandı; 3 organizatör tutuklandı
        Çine'de iki motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Çine'de iki motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Aydın'da 25 düzensiz göçmen yakalandı
        Aydın'da 25 düzensiz göçmen yakalandı