Başkan Kaya'dan küçük Muhammed için destek çağrısı

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, DMD (Duchenne Musküler Distrofi) tanısı konulan Aydınlı Muhammed Serhat Savaş'ı ve ailesini belediyede ağırlayarak minik Muhammed'in tedavisi için başlatılan yardım kampanyasına destek çağrısında bulundu.

Başkan Kaya, yaklaşık 3 milyon dolarlık gen tedavisine ulaşabilmesi için Muhammed Serhat'a herkesin destek olmasının büyük önem taşıdığını belirtti. Ziyarette Muhammed Serhat'ın ailesinin yanı sıra Doğu ve Güneydoğulular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Taylan Boylu da yer aldı. Görüşmede, minik Muhammed'in tedavi süreci ve gen tedavisine ulaşabilmesi amacıyla yürütülen yardım kampanyası ele alındı.

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Muhammed Serhat'ın tedavisine kavuşabilmesi için başlatılan kampanyanın önemine dikkat çeken Başkan Kaya, "Minik Muhammed Serhat evladımızın sağlığına kavuşabilmesi ve geleceğe umutla bakabilmesi için hepimize önemli görevler düşüyor. İncirliova, dayanışma konusunda ne kadar güçlü olduğunu daha önce defalarca gösterdi. Birçok yavrumuz için el ele vererek hedeflere ulaşmayı başardık. İnanıyorum ki İncirliova'mızın gönlü güzel insanları ve hayırsever hemşehrilerimiz, Muhammed Serhat için de yüreklerini ortaya koyacaktır. Valilik izniyle yürütülen bu kampanyaya herkesi imkânları ölçüsünde destek olmaya davet ediyorum. Unutmayalım ki yapacağımız her katkı, minik Muhammed'in geleceğine uzanan bir umut eli olacaktır. Gelin, Muhammed Serhat'ımızın umudunu birlikte büyütelim, ona hep birlikte umut olalım" dedi.

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Muhammed Serhat'ın tedavisine katkı sağlamak amacıyla Aydın Valiliği onayıyla bağış kampanyası yürütülüyor. Kampanyaya destek olmak isteyen vatandaşlar, açılan hesaplara bağışta bulunabiliyor.