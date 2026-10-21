Germencik'te minikler hem eğleniyor hem spor yapıyor

Aydın'ın Germencik ilçesinde belediyeye bağlı kültür merkezlerinde eğitim gören 46 yaş grubu çocuklar, kış sezonuyla birlikte hareket eğitimlerine başladı.

Germencik Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren kültür merkezlerinde çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen spor etkinlikleri kış sezonunda da devam ediyor. Bu kapsamda 46 yaş grubundaki çocuklar, profesyonel eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen hareket eğitimleriyle spor yapma imkanı buluyor. Okuldan arta kalan zamanlarını çeşitli fiziksel aktivitelerle değerlendiren minikler, hem eğlenceli vakit geçiriyor hem de küçük yaşta spor alışkanlığı kazanıyor.

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Çocukların erken yaşta sporla tanışmasının önemine dikkat çeken Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, "Kültür merkezlerimizin minikleri sporda kış sezonunu açtı. 46 yaş gruplarımız, profesyonel eğitmenlerimiz eşliğinde hareket eğitimleriyle okullarından arta kalan zamanları nitelikli bir şekilde değerlendiriyor, beden ve zihin sağlıklarına yatırım yapıyorlar" dedi.