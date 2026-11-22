Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün akşam Muğla yolu üzerinde gerçekleştirdikleri operasyonda E.D. (44) ve N.D. (39) isimli çifti gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada 65 gram metamfetamin ile hassas terazi ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen evli çift, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

AYDIN’da polisin düzenlediği operasyonda, 65 gram metamfetamin ile yakalanan E.D. (44) ve eşi N.D. (39) gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen çift, tutuklandı.

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