Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen Ortaklar Deve Güreşi Festivali ile 20262027 deve güreşi sezonunun ilk organizasyonu gerçekleştirildi. Develerin arenaya çıktığı etkinlikte vatandaşlar geleneksel güreşleri takip etmek için bir araya geldi.

Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu (DEGÜF) ile Germencik Belediyesi koordinasyonunda düzenlenen festival, Ortaklar Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Saat 11.00'de başlayan organizasyonda farklı bölgelerden getirilen develer arenada karşı karşıya gelirken, güreşseverler de heyecan dolu karşılaşmaları izledi. Güneşli havanın da etkisiyle alana gelen vatandaşlar, gün boyunca geleneksel deve güreşi etkinliğini takip etti. Festivale Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, Belediye Başkan Yardımcısı Onur Kocabaş, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Organizasyonda devecilerle bir araya gelen Başkan Zencirci, güreşlere katılan tüm devecilere başarılar dileyerek geleneksel değerlerin yaşatılmaya devam edeceğini söyledi.

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Deve güreşlerinin Ege Bölgesi'nin önemli kültürel mirasları arasında yer aldığını belirten Zencirci, kadim gelenekleri gelecek nesillere aktarmak için bu tür organizasyonları sürdüreceklerini ifade etti.

Ortaklar'da gerçekleştirilen festivalle birlikte Aydın'da yeni deve güreşi sezonunun heyecanı da başlamış oldu.