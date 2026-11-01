Aydın'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Giriş: 01.11.2026 - 22:19 Güncelleme:
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Özgür Şahin'in (31) kullandığı 09 AİR 632 plakalı motosiklet, Kadınlar Denizi Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Şahin'in kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
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