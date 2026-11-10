Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        COP31
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Aydın'da sağanak yağışlı hava 4 gün boyunca etkili olacak

        Aydın'da sağanak yağışlı hava 4 gün boyunca etkili olacak

        Aydın'da hafta boyunca sağanak yağışlı havanın etkili olması beklenirken, hava sıcaklıklarının ise 24 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 11:49 Güncelleme:
        Aydın'da sağanak yağışlı hava 4 gün boyunca etkili olacak

        Aydın’da hafta boyunca sağanak yağışlı havanın etkili olması beklenirken, hava sıcaklıklarının ise 24 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

        Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava tahmin raporuna göre, Aydın’da 11 Kasım Çarşamba gününden itibaren 14 Kasım Cumartesi gününe kadar yağışlı hava etkisini sürdürecek. Tahminlere göre, 11 Kasım Çarşamba günü kent genelinde çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı hava beklenirken, hava sıcaklığının 11 ila 22 derece arasında olması öngörülüyor. 12 Kasım Perşembe günü de sağanak yağışın etkili olacağı Aydın’da sıcaklıkların 14 ila 24 derece arasında seyretmesi bekleniyor. 13 Kasım Cuma günü yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın görüleceği kentte, 14 Kasım Cumartesi günü ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı havanın devam edeceği tahmin ediliyor. Cuma ve cumartesi günlerinde hava sıcaklığının 14 ila 24 derece arasında olması bekleniyor. Öte yandan, 10 Kasım Salı günü de Aydın genelinde yerel ve hafif sağanak yağışın etkili olması beklenirken, gün içerisinde hava sıcaklığının en yüksek 18 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çelik fabrikasındaki faciada can kaybı 18'e yükseldi
        Çelik fabrikasındaki faciada can kaybı 18'e yükseldi
        Hegseth: Azil süreci tam bir saçmalık
        Hegseth: Azil süreci tam bir saçmalık
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        ABD enflasyonu altını vurdu
        ABD enflasyonu altını vurdu
        Bulgaristan'da 70 araçlık zincirleme kaza
        Bulgaristan'da 70 araçlık zincirleme kaza
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        Gündem sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadele
        Gündem sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadele
        "Yolculuğumuzun kalbinde sürdürülebilirlik var"
        "Yolculuğumuzun kalbinde sürdürülebilirlik var"
        İsrail'de "Değişim Bloğu" kilit isimlerde uzlaştı
        İsrail'de "Değişim Bloğu" kilit isimlerde uzlaştı
        Başkent bembeyaz!
        Başkent bembeyaz!
        9. kattan düşen kadının eşi tutuklandı
        9. kattan düşen kadının eşi tutuklandı
        Enerji dönüşümü için 300 milyar dolarlık yatırım
        Enerji dönüşümü için 300 milyar dolarlık yatırım
        Fobiye rağmen son 10 yılın en iyisi!
        Fobiye rağmen son 10 yılın en iyisi!
        10 Kasım'da COP31'de duygusal anma
        10 Kasım'da COP31'de duygusal anma
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        Kanser kalbe neden uğramıyor? İşte şaşırtıcı nedeni
        Kanser kalbe neden uğramıyor? İşte şaşırtıcı nedeni
        Karadeniz'den Akdeniz'e... 247 gündür kürek çekiyor
        Karadeniz'den Akdeniz'e... 247 gündür kürek çekiyor
        Dünyanın en iyi restoranı İspanya'dan
        Dünyanın en iyi restoranı İspanya'dan
        Sadece bir milletin değil, bütün dünyanın hafızasında: Bitmeyen özlem, sonsuz saygı
        Sadece bir milletin değil, bütün dünyanın hafızasında: Bitmeyen özlem, sonsuz saygı
        Cenazede gözyaşlarına boğuldu
        Cenazede gözyaşlarına boğuldu

        Benzer Haberler

        Efeler'in özel çocuklarından jandarma filosuna 10 Kasım ziyareti
        Efeler'in özel çocuklarından jandarma filosuna 10 Kasım ziyareti
        Bozdoğan'da yağmur altında Ata'ya saygı! Saat 09.05'te hayat durdu
        Bozdoğan'da yağmur altında Ata'ya saygı! Saat 09.05'te hayat durdu
        Efeler Belediyesi Atatürk'ü andı
        Efeler Belediyesi Atatürk'ü andı
        Aydın'da fırtınada 1 işçinin ölümü, 2 işçinin yaralanmasına ilişkin 2 sanığ...
        Aydın'da fırtınada 1 işçinin ölümü, 2 işçinin yaralanmasına ilişkin 2 sanığ...
        Başkan Özel'den 10 Kasım mesajı
        Başkan Özel'den 10 Kasım mesajı
        Germencik'te Atatürk, sevdiği şarkılarla anılacak
        Germencik'te Atatürk, sevdiği şarkılarla anılacak