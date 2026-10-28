Aydın'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Aydın'ın Karacasu ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Aydın'ın Karacasu ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, edindikleri bilgi üzerine Geyre Mahallesi'ndeki iki eve baskın yaptı.
Adreslerdeki aramalarda 157 sikke, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 25 süs eşyası, 5 sütun parçası, damga mühür ile taş yontma aleti, 2 altın arama aparatı ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan O.Ç. ve M.O. İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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