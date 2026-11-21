Aydın'ın Efeler ilçesinde özellikle yoğun saatlerde uzun araç kuyruklarının oluştuğu Yeni Dörtyol Kavşağı, tamamlanan köprülü kavşak projesiyle birlikte sürücülere nefes aldırdı. Önceden trafik ışıklarında uzun süre beklemek zorunda kalan ve zaman kaybeden sürücüler, yeni düzenlemeyle birlikte güzergâhı daha hızlı ve rahat kullanmaya başladı.

Aydın şehir merkezinin önemli geçiş noktalarından biri olan Yeni Dörtyol Kavşağı, özellikle İzmirDenizli kara yolu güzergahını kullanan sürücüler için uzun yıllardır trafik yoğunluğunun yaşandığı noktaların başında geliyordu. Günün belirli saatlerinde artan araç trafiği nedeniyle kavşakta uzun kuyruklar oluşurken, sürücüler ilerleyebilmek için trafik ışıklarında beklemek zorunda kalıyordu. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yaşanan yoğunluk, kent içi ulaşımda zaman kaybına neden oluyordu.

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Bölgede yaşanan trafik sorununu çözmek amacıyla hayata geçirilen Yeni Dörtyol Köprülü Kavşağı ve Tabakhane Köprüsü projesinin tamamlanarak 7 Kasım'da araç trafiğine açılmasıyla birlikte güzergâhta yeni bir dönem başladı. Yaklaşık 8 ay süren çalışmaların ardından hizmete sunulan proje, bölgedeki ulaşım akışını rahatlatırken sürücülerin de günlük yolculuklarını daha konforlu hale getirdi.

Proje kapsamında 105 metre kapalı kesit uzunluğuna sahip Dörtyol Farklı Seviyeli Kavşağı inşa edilirken, 45 metre uzunluğundaki Tabakhane Köprüsü de yenilendi. Yaklaşık 950 metrelik güzergahı kapsayan çalışmayla araçların kavşakta beklemeden ilerleyebilmesi ve şehir içi trafik akışının hızlandırılması hedeflendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, projenin hizmete girmesiyle güzergahtaki bekleme süresinin yaklaşık 2 dakika azaltılacağını, araç kuyruklarının uzunluğunun ise 510 metreden 101 metreye düşürüleceğini açıklamıştı. Projeyle zamandan ve akaryakıttan yıllık toplam 340 milyon lira tasarruf sağlanması, karbon emisyonunun da yılda 613 ton azaltılması öngörülüyor.

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Aydın trafiğine nefes oldu

Yeni Dörtyol Köprülü Kavşağı ve Tabakhane Köprüsü'nün hizmete girmesiyle birlikte Aydın'ın en önemli ulaşım noktalarından birinde trafik akışının rahatlaması, özellikle bu güzergâhı her gün kullanan sürücüler açısından önemli bir kolaylık sağladı. Daha önce araç kuyrukları arasında bekleyerek zaman kaybedilen noktada, yeni düzenlemeyle birlikte sürücüler yollarına daha hızlı devam edebiliyor. Kent içi ulaşımda önemli bir ihtiyaca cevap veren projenin, yalnızca Yeni Dörtyol çevresinde değil, İzmirDenizli kara yolu güzergahındaki trafik akışına da katkı sağlaması bekleniyor. Aydın'da yıllardır gündeme gelen trafik yoğunluğunun azaltılması açısından önemli bir adım olan proje, sürücülere daha akıcı, rahat ve konforlu bir ulaşım imkanı sunuyor.