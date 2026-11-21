Aydın'ın İncirliova ilçesinde eğitim yatırımları kapsamında yapımı devam eden Erbeyli İlkokulu ve Ortaokulu'nda çalışmaların tamamlanmasına yönelik süreç devam ediyor. İncirliova Kaymakamı İlhan Abay, Milli Eğitim Bakanlığı ve Dünya Bankası iş birliğiyle hayata geçirilen okul inşaatını inceleyerek yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. Yapım çalışmalarında sona yaklaşılan okulun inşaat alanını gezen Kaymakam Abay, yürütülen faaliyetleri yerinde değerlendirdi.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Dünya Bankası iş birliğiyle yapımı sürdürülen Erbeyli İlkokulu ve Ortaokulu'nda çalışmaların son aşamaya geldiği bildirildi.

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