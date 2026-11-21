Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, Varşova’da düzenlenen ITTF Warsaw 2026 Turizm Fuarı’nda Polonya pazarına yönelik temaslarda bulunurken, Polonyalı turistlerin kentteki turizm ve alışveriş imkanlarından yararlanmasını sağlayacak AdaPol Kart uygulamasını hayata geçirmeyi planladıklarını açıkladı.

Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, Polonya’nın başkenti Varşova’da düzenlenen ITTF Warsaw 2026 Uluslararası Turizm Fuarı’nda gerçekleştirdiği temasları değerlendirdi. Polonya’nın Kuşadası için önemli bir turizm pazarı olduğunu belirten Demirtaş, Polonyalı turistlere yönelik AdaPol Kart uygulamasını hayata geçirmeyi planladıklarını açıkladı. Kuşadası Belediyesi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) çatısı altında katıldığı fuarda kentin doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıttı. Fuarda Türkiye’nin Varşova Büyükelçisi Rauf Alp Denktaş ve PolonyaTürkiye Ticaret Odası (PTCOC) Yönetim Kurulu Başkanı Marek Nowakowski ile görüşen Demirtaş, Polonya pazarının taşıdığı potansiyele dikkat çekti.

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"Polonya, Kuşadası için önemli bir pazar"

Fuara ikinci kez katıldıklarını belirten Demirtaş, "Polonya, Avrupa’da ekonomik açıdan büyümesini sürdüren ülkelerden biri. Türkiye, Polonyalıların en çok ziyaret ettiği ülkeler arasında yer alıyor. Kuşadası’na gelen turistler arasında da Polonyalılar önemli bir paya sahip. Bu nedenle Polonya ile turizm ilişkilerimizi geliştirmeye büyük önem veriyoruz" dedi.

Yaklaşık iki yıl önce başlatılan AdaPol Projesi’ni geliştirmeyi hedeflediklerini ifade eden Demirtaş, "Marek ile yaptığımız görüşmede projemizin geleceğini ele aldık. Kuşadası’nda uyguladığımız Adalı Kart’a benzer bir sistemi Polonyalı misafirlerimiz için de hayata geçirmeyi planlıyoruz. AdaPol Kart ile Polonyalı turistlerin kentimizle daha güçlü bir bağ kurmasını ve Kuşadası’nı daha sık ziyaret etmesini amaçlıyoruz" diye konuştu.

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Küresel ekonomik şartların turizm sektörünü olumsuz etkilediğini ancak Polonya’nın büyüme eğilimiyle öne çıktığını vurgulayan Demirtaş, "Polonya, Türkiye ve Kuşadası için giderek daha önemli bir pazar haline geliyor. Biz de bu potansiyeli değerlendirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki yaz sezonunun geride bıraktığımız sezondan daha iyi geçmesini umuyoruz" ifadelerini kullandı.