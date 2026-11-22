Olayla ilgili karı koca oldukları belirlenen E.D. ve N.D. gözaltına alındı.

Araç içinde ve şüphelilere yapılan üst aramasında 60 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Muğla-Çine kara yolu üzerinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

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