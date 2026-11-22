İZMİR’in Selçuk ilçesindeki Pamucak sahilinde, tedavisinin tamamlanmasının ardından 26 Ekim’de denize salınan caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası 'Helios’, Kuşadası’nda yüzgeçlerine misina dolanmış halde bulundu. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, "Durumu fark eden duyarlı bir kişi, Helios’u misinadan kurtarmış. Onun gibi deniz canlılarının Kuşadası’nın kıyı kesimlerinde yoğun olarak dolaşması nedeniyle amatör olta balıkçılarının çok dikkatli olması gerekiyor" dedi.

İzmir'de 2023 yılında, dişi bir deniz kaplumbağası yaralı halde bulundu. Caretta caretta cinsi olduğu belirlenen deniz kaplumbağası, kafatasındaki parçalı kırıklar nedeniyle, Muğla’nın Ortaca ilçesindeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde (DEKAMER) tedaviye alındı. 3 yıl süren rehabilitasyon sürecinin ardından iyileşen deniz kaplumbağasına merkezdeki çalışanlar tarafından ‘Helios’ adı verildi. 31-36 yaşları arasında olduğu tahmin edilen Helios, 26 Ekim’de Selçuk ilçesindeki Pamucak Plajı’nda düzenlenen törenle denize bırakıldı. Aradan geçen yaklaşık 1 aylık sürede Ege kıyılarını dolaşan Helios, Kuşadası Güvercinada mendireği yanındaki Papaz Hamamı bölgesinde, önceki gün denize girenler tarafından vücuduna misina dolanmış halde bulundu. Helios, yüzgeçlerindeki misinaların temizlenmesinin ardından tekrar denize salındı.

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'UZAKTAN GÖZLEMLENMESİ ÖNEMLİ'

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü de Kuşadası’nda olta balıkçılığıyla ilgilenenlere uyarılarda bulundu. Kuşadası’nın son yıllarda deniz kaplumbağalarının yuvalama ve beslenme alanı içine girmeye başladığını belirten Sürücü, "Helios gibi deniz canlılarının özellikle kıyı kesimlerinde yoğun olarak dolaşması nedeniyle amatör olta balıkçılarının misinalarına dikkat etmeleri, deniz araçlarının ise hava almak için su yüzeyine çıkan kaplumbağaları gözeterek daha dikkatli seyretmeleri gerekiyor. Helios ile ilgilenen duyarlı vatandaşlara da çok teşekkür ederim. Ancak bu tür canlıların insanlara yakın olması, onlarla etkileşim kurmak istediği anlamına da gelmiyor. Helios’un sağlığının korunması için ona yaklaşılmaması ve uzaktan gözlemlenmesi önemlidir" diye konuştu.