Aydın'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik yürütülen çalışma kapsamında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Araçta bulunan H.K., E.K., K.Z.Ö. ve S.E.C. adlı kişilerin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Bunun üzerine şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 bin 500 sentetik ecza hapı, 50 gram esrar, tabanca ile şarjör ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.