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        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Aydın'ın Çine ilçesinde yanan ormanlık alan havadan görüntülendi

        Aydın'ın Çine ilçesinde yanan ormanlık alan havadan görüntülendi

        Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan yangında zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2026 - 16:45 Güncelleme:
        Aydın'ın Çine ilçesinde yanan ormanlık alan havadan görüntülendi

        Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan yangında zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi.

        Kavşıt mevkisinde 30 Temmuz'da başlayan ve büyük ölçüde kontrol altına alınan yangın bölgesinde çalışmalar devam ediyor.

        Yangından etkilenen bölgeler, dronla da görüntülendi.

        Çine ilçesindeki ormanlık alanda 30 Temmuz'da henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında Kavşıt Yaylası'nda bulunan 5 ev hasar görmüş, 30 ev ise tedbir amacıyla tahliye edilmişti.

        Ayrıca, 4 mahalledeki hayvanlar da Çine Canlı Hayvan Pazarı'na götürülmüştü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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