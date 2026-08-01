Aydın'ın Çine ilçesinde yanan ormanlık alan havadan görüntülendi

Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan yangında zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi.



Kavşıt mevkisinde 30 Temmuz'da başlayan ve büyük ölçüde kontrol altına alınan yangın bölgesinde çalışmalar devam ediyor.



Yangından etkilenen bölgeler, dronla da görüntülendi.



Çine ilçesindeki ormanlık alanda 30 Temmuz'da henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında Kavşıt Yaylası'nda bulunan 5 ev hasar görmüş, 30 ev ise tedbir amacıyla tahliye edilmişti.



Ayrıca, 4 mahalledeki hayvanlar da Çine Canlı Hayvan Pazarı'na götürülmüştü.



