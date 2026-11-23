Hırvatistan'da düzenlenen U23 Avrupa Boks Şampiyonası'nda ringe çıkan Aydınlı milli boksör Tevfik Akkaş, Sırp, Ermeni ve Ukraynalı rakiplerini ilk rauntta nakavt ederek finale yükseldi. Akkaş, finalde Azerbaycanlı rakibini de mağlup ederek Avrupa şampiyonu olmak ve Türk boks tarihinde ilki başarmak istiyor.

Hırvatistan'ın Pore kentinde devam eden European Boxing U23 Avrupa Boks Şampiyonası'nda mücadele eden Aydınlı milli sporcu Tevfik Akkaş, rakiplerine ringi dar etti. Şampiyonada çıktığı üç karşılaşmanın tamamını ilk rauntta nakavtla kazanan Akkaş, sergilediği performansla finale yükselerek altın madalyaya bir adım daha yaklaştı. Şampiyonada sırasıyla Sırp, Ermeni ve Ukraynalı rakipleriyle karşılaşan Akkaş, üç müsabakada da rakiplerini ilk rauntta nakavt ederek adını finale yazdırdı. Milli boksör, yarın oynanacak final müsabakasında Azerbaycanlı rakibi karşısında şampiyonluk için eldiven giyecek. Gençler Avrupa Şampiyonu ve dünya ikincisi unvanlarına sahip rakibiyle karşılaşacak olan Akkaş'ın hedefi, altın madalyayı kazanarak İstiklal Marşı'nı Avrupa'da okutmak.

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"Türk boks tarihinde ilk olmak istiyoruz"

Milli Takım Teknik Direktörü ve Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Boks Antrenörü Yavuz Kılıç, sporcusunun performansından gurur duyduğunu belirterek final öncesinde iddialı açıklamalarda bulundu. Aydın'da önemli ilklere imza atmaya devam ettiklerini ifade eden Kılıç, "Çok çalıştık, çok emek verdik. Bugünlere gelmek kolay olmadı. Üç maçımızı da nakavtla geçerek Türk'ün gücünü herkese gösterdik. Bu yaş kategorisinde Avrupa şampiyonalarında bütün maçlarını nakavtla kazanan bir Türk boksör bulunmuyor. Tevfik, finali de kazanarak bunu başaran ilk Türk boksör olmak ve tarihe geçmek istiyor. Yarınki finalde rakibimiz Gençler Avrupa Şampiyonu ve dünya ikincisi olan Azerbaycanlı sporcu. İnşallah Tevfik maçını kazanarak İstiklal Marşımızı okutacak. Ona güvenim tam. Sporcumla gurur duyuyorum" dedi.

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Aydın'ın ve Türkiye'nin gururu olan Tevfik Akkaş, final mücadelesini de kazanması halinde hem Avrupa şampiyonluğuna ulaşacak hem de üç nakavtlı galibiyetinin ardından finali de kazanarak Türk boks tarihinde önemli bir başarıya imza atacak.