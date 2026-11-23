Yakalanan şahısların 6’sının uyuşturucu, 2’sinin hırsızlık, 2’sinin dolandırıcılık, 1’inin yaralama ve 4’ünün çeşitli suçlardan arandığı, 18 şahsın ise ifadelerinin alınmasına yönelik arama kaydının bulunduğu tespit edildi.

1921 Kasım 2026 tarihleri arasında il genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyona 82 unsur ve 237 jandarma personeli katıldı. Operasyonda yakalanan şahıslardan 2’sinin 02 yıl, 4’ünün 25 yıl, 5’inin 510 yıl ve 4’ünün 1020 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

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