Aydın'da yamaçtan yuvarlanarak mahsur kalan kişi ekiplerce kurtarıldı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde yamaçtan yuvarlanarak mahsur kalan kişi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde yamaçtan yuvarlanarak mahsur kalan kişi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
Beğerli Mahallesi Karıncalı Dağ mevkisinde ATV ile geziye çıkan H.A, arkadaşının arızalanan aracını itmeye çalıştığı sırada ayağının kayması sonucu yamaçtan yuvarlandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Arazi şartlarının zorlu olduğu bölgede mahsur kalan H.A, ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.
Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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