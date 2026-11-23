Aydın'ın İncirliova ilçesinde "Boşanma Teklifi" adli tiyatro oyunu izleyicilerden tam not aldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile İncirliova Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen İncirliova Kültür ve Sanat Şenliği kapsamında "Boşanma Teklifi" tiyatro oyunu sahnelendi. Ünlü oyuncular Merve Sevi ve Barbaros Uzunöner'in etkileyici performansları izleyiciler tarafından beğenildi.

İncirliova Belediyesi'nden yapılan paylaşımda, "Bu anlamlı organizasyonun hayata geçirilmesine katkı sunan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na ve bu güzel akşamda bizlere birlikte olan tüm vatandaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. İlçemizin sosyal hayatını kültürel ve sanatsal etkinliklerle zenginleştirmeye, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmeye ve her yaştan hemşehrimizi sanatla buluşturmaya devam edeceğiz" denildi.