Efeler Belediyesi, vatandaşların ulaşım konforunu artırmak ve kırsal mahallelerdeki üst yapı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla saha çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesindeki ekipler, belirlenen program dahilinde Şahnalı, Kozalaklı ve Baltaköy mahallelerinde eş zamanlı olarak yol bakım, onarım ve açma faaliyetleri yürüttü.

Çalışmalar kapsamında ilk olarak Şahnalı Mahallesi'nde bozulan yol zeminlerinin iyileştirilmesi ve ulaşım güvenliğinin sağlanması amacıyla güzergahlarda stabilize malzeme serim işlemi gerçekleştirildi. Üreticilerin tarım arazilerine erişimini kolaylaştırmayı hedefleyen ekipler, Kozalaklı Mahallesi'nde ise mevsimsel şartlar ve çeşitli etkenler nedeniyle kapanan arazi yollarında iş makineleriyle kapsamlı bir tesviye ve temizlik çalışması yaparak yolları yeniden kullanıma açtı. Öte yandan Baltaköy Mahallesi'nde de vatandaşların geçişini rahatlatmak adına yeni yol açma çalışmaları tamamlandı.

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Özellikle kırsal bölgelerdeki tarımsal faaliyetlerin aksamaması için yoğun mesai harcayan Efeler Belediyesi ekiplerinin çalışmaları mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Ulaşım standartlarının yükselmesinden duydukları mutluluğu dile getiren bölge halkı ve üreticiler, taleplerine kısa sürede çözüm üreten Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'e ve sahada görev yapan Fen İşleri Müdürlüğü personeline teşekkür etti.