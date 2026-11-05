Bir hafta sonra gelin çıkacağı evden cenazesi uğurlandı Tabutuna telli duvak bırakılan Safiye, gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı Bir hafta sonra düğünü yapılacak genç kızın cenazesine binlerce kişi katıldı

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Eğrikavak Mahallesi'nden bir hafta sonra gelin gireceği Denizli'deki evini temizlemeye giderken Kuyucak ilçesi yakınlarında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 25 yaşındaki Safiye Kaymakçı, köyünde düzenlenen cenaze töreninin ardından dua ve gözyaşları içinde toprağa verildi. Tabutuna konulan telli duvak ile genç kızın cenaze törenine binlerce kişi katıldı.

Dün sabah saatlerinde AydınDenizli kara yolu Kuyucak Gencelli Mahallesi yakınlarında 09 ACD 749 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp refüjü aşarak takla atmıştı. Kazada bir hafta sonra düğünü yapılarak dünya evine girecek olan Safiye Kaymakçı (25) hayatını kaybetmiş, araçta bulunan H.Ö., Y.Ö., A.T.Ö., ve F.K. yaralanmıştı.

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Yapılan otopsinin ardından bugün sabah saatlerinde Safiye Kaymakçı'nın cenazesi gelin çıkacağı eve getirilerek önce helallik alındı. Binlerce kişinin katıldığı cenaze töreninde genç kız dua ve gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenaze törenine damat Şaban Kaymakçı'nın yanı sıra çevre köylerden ve illerden çok sayıda vatandaş katıldı. Bir hafta sonra kızlarını gelinlikle uğurlama hazırlığı yapan anne Semra ve baba Sabahattin Demirtaş'ı yakınları teselli etmeye çalıştı.