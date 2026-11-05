Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Bir hafta sonra gelin çıkacağı evden cenazesi uğurlandı Tabutuna telli duvak bırakılan Safiye, gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı Bir hafta sonra düğünü yapılacak genç kızın cenazesine binlerce kişi katıldı

        Bir hafta sonra gelin çıkacağı evden cenazesi uğurlandı Tabutuna telli duvak bırakılan Safiye, gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı Bir hafta sonra düğünü yapılacak genç kızın cenazesine binlerce kişi katıldı

        Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Eğrikavak Mahallesi'nden bir hafta sonra gelin gireceği Denizli'deki evini temizlemeye giderken Kuyucak ilçesi yakınlarında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 25 yaşındaki Safiye Kaymakçı, köyünde düzenlenen cenaze töreninin ardından dua ve gözyaşları içinde toprağa verildi. Tabutuna konulan telli duvak ile genç kızın cenaze törenine binlerce kişi katıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 12:43 Güncelleme:
        Bir hafta sonra gelin çıkacağı evden cenazesi uğurlandı Tabutuna telli duvak bırakılan Safiye, gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı Bir hafta sonra düğünü yapılacak genç kızın cenazesine binlerce kişi katıldı

        Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Eğrikavak Mahallesi'nden bir hafta sonra gelin gireceği Denizli'deki evini temizlemeye giderken Kuyucak ilçesi yakınlarında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 25 yaşındaki Safiye Kaymakçı, köyünde düzenlenen cenaze töreninin ardından dua ve gözyaşları içinde toprağa verildi. Tabutuna konulan telli duvak ile genç kızın cenaze törenine binlerce kişi katıldı.

        Dün sabah saatlerinde AydınDenizli kara yolu Kuyucak Gencelli Mahallesi yakınlarında 09 ACD 749 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp refüjü aşarak takla atmıştı. Kazada bir hafta sonra düğünü yapılarak dünya evine girecek olan Safiye Kaymakçı (25) hayatını kaybetmiş, araçta bulunan H.Ö., Y.Ö., A.T.Ö., ve F.K. yaralanmıştı.

        REKLAM

        Yapılan otopsinin ardından bugün sabah saatlerinde Safiye Kaymakçı'nın cenazesi gelin çıkacağı eve getirilerek önce helallik alındı. Binlerce kişinin katıldığı cenaze töreninde genç kız dua ve gözyaşları arasında toprağa verildi.

        Cenaze törenine damat Şaban Kaymakçı'nın yanı sıra çevre köylerden ve illerden çok sayıda vatandaş katıldı. Bir hafta sonra kızlarını gelinlikle uğurlama hazırlığı yapan anne Semra ve baba Sabahattin Demirtaş'ı yakınları teselli etmeye çalıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        5 bölge için sağanak uyarısı! 16 il için sarı kod!
        5 bölge için sağanak uyarısı! 16 il için sarı kod!
        Avrupa'da uçuşları durduran bomba ihbarları
        Avrupa'da uçuşları durduran bomba ihbarları
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Beşiktaş, İskoçya'da kaybetti!
        Beşiktaş, İskoçya'da kaybetti!
        Afyonkarahisar'da bir şüpheli 8 kişiyi vurdu
        Afyonkarahisar'da bir şüpheli 8 kişiyi vurdu
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Bir günde 79 milyar dolar kaybetti
        Bir günde 79 milyar dolar kaybetti
        Mekke Anlaşması Meclis'ten geçti
        Mekke Anlaşması Meclis'ten geçti
        Trump'tan İran açıklaması: Bir karar vereceğiz
        Trump'tan İran açıklaması: Bir karar vereceğiz
        "Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik!"
        "Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik!"
        ABD borsalarında yapay zeka depremi
        ABD borsalarında yapay zeka depremi
        Trabzonspor Freiburg'a kayıp!
        Trabzonspor Freiburg'a kayıp!
        Şimşek'ten emekli ve fon açıklaması
        Şimşek'ten emekli ve fon açıklaması
        "Önemli fırsatları değerlendiremedik"
        "Önemli fırsatları değerlendiremedik"
        Fenerbahçe'den Baskonia'ya büyük fark!
        Fenerbahçe'den Baskonia'ya büyük fark!
        "Elektrikli araçlarda 10 yıl içinde çok farklı bir tablo çıkabilir"
        "Elektrikli araçlarda 10 yıl içinde çok farklı bir tablo çıkabilir"
        Sürpriz nikah
        Sürpriz nikah
        Bungalov evde kadın cinayeti! Sevgilisine kurşun yağdırdı!
        Bungalov evde kadın cinayeti! Sevgilisine kurşun yağdırdı!
        "Vance'in açıklamaları Tel Aviv'de alarm zilleri çaldırdı"
        "Vance'in açıklamaları Tel Aviv'de alarm zilleri çaldırdı"

        Benzer Haberler

        Düğününe bir hafta kala kazada hayatını kaybeden Safiye toprağa verildi
        Düğününe bir hafta kala kazada hayatını kaybeden Safiye toprağa verildi
        Yakınları öldü sandı, itfaiye koltukta uyurken buldu
        Yakınları öldü sandı, itfaiye koltukta uyurken buldu
        Başkan Yetişkin'den üreticilere yol desteği
        Başkan Yetişkin'den üreticilere yol desteği
        Yaramaz kedi hem kendini, hem de kendisini kurtarmak isteyenlerin hayatını...
        Yaramaz kedi hem kendini, hem de kendisini kurtarmak isteyenlerin hayatını...
        Germencik'te Park Mahallesi Tepe Mevkii'nde çalışma mesaisi
        Germencik'te Park Mahallesi Tepe Mevkii'nde çalışma mesaisi
        Köşk'te lise öğrencilerine İslam bilim tarihi anlatıldı
        Köşk'te lise öğrencilerine İslam bilim tarihi anlatıldı