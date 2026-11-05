Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Başkan Yetişkin'den üreticilere yol desteği

        Başkan Yetişkin'den üreticilere yol desteği

        Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, kırsal mahallelerde üreticilerin tarım arazilerine güvenli ve rahat ulaşım sağlaması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 12:39 Güncelleme:
        Başkan Yetişkin'den üreticilere yol desteği

        Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, kırsal mahallelerde üreticilerin tarım arazilerine güvenli ve rahat ulaşım sağlaması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentte etkili olan sağanak yağış nedeniyle ulaşıma kapanan İmamköy Mahallesi’ndeki arazi ve zeytinlik yollarına hızla müdahale etti.

        Yoğun yağışların ardından meydana gelen bozulmalar ve yollarda biriken toprak nedeniyle ulaşımın aksadığı bölgelerde çalışma başlatan ekipler, iş makineleriyle yolları yeniden ulaşıma açtı. Gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde üreticilerin zeytinliklerine ve tarım arazilerine ulaşımı yeniden sağlanırken, tarımsal faaliyetlerin aksamaması için bir adım atıldı.

        REKLAM

        Özellikle zeytin hasadının sürdüğü bu dönemde üreticilerin arazilerine sorunsuz ulaşabilmesi amacıyla çalışmalarına hız veren Efeler Belediyesi, olumsuz hava şartlarının yol açtığı sorunlara da hızlı müdahalede bulunuyor.

        Başkan Yetişkin’in öncülüğünde kırsal mahallelerde yürütülen yol bakım, onarım ve iyileştirme çalışmalarıyla hem üreticilerin emeğinin korunması hem de tarımsal faaliyetlerin kesintisiz sürdürülmesi hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        5 bölge için sağanak uyarısı! 16 il için sarı kod!
        5 bölge için sağanak uyarısı! 16 il için sarı kod!
        Avrupa'da uçuşları durduran bomba ihbarları
        Avrupa'da uçuşları durduran bomba ihbarları
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Beşiktaş, İskoçya'da kaybetti!
        Beşiktaş, İskoçya'da kaybetti!
        Afyonkarahisar'da bir şüpheli 8 kişiyi vurdu
        Afyonkarahisar'da bir şüpheli 8 kişiyi vurdu
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Bir günde 79 milyar dolar kaybetti
        Bir günde 79 milyar dolar kaybetti
        Mekke Anlaşması Meclis'ten geçti
        Mekke Anlaşması Meclis'ten geçti
        Trump'tan İran açıklaması: Bir karar vereceğiz
        Trump'tan İran açıklaması: Bir karar vereceğiz
        "Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik!"
        "Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik!"
        ABD borsalarında yapay zeka depremi
        ABD borsalarında yapay zeka depremi
        Trabzonspor Freiburg'a kayıp!
        Trabzonspor Freiburg'a kayıp!
        Şimşek'ten emekli ve fon açıklaması
        Şimşek'ten emekli ve fon açıklaması
        "Önemli fırsatları değerlendiremedik"
        "Önemli fırsatları değerlendiremedik"
        Fenerbahçe'den Baskonia'ya büyük fark!
        Fenerbahçe'den Baskonia'ya büyük fark!
        "Elektrikli araçlarda 10 yıl içinde çok farklı bir tablo çıkabilir"
        "Elektrikli araçlarda 10 yıl içinde çok farklı bir tablo çıkabilir"
        Sürpriz nikah
        Sürpriz nikah
        Bungalov evde kadın cinayeti! Sevgilisine kurşun yağdırdı!
        Bungalov evde kadın cinayeti! Sevgilisine kurşun yağdırdı!
        "Vance'in açıklamaları Tel Aviv'de alarm zilleri çaldırdı"
        "Vance'in açıklamaları Tel Aviv'de alarm zilleri çaldırdı"

        Benzer Haberler

        Yaramaz kedi hem kendini, hem de kendisini kurtarmak isteyenlerin hayatını...
        Yaramaz kedi hem kendini, hem de kendisini kurtarmak isteyenlerin hayatını...
        Germencik'te Park Mahallesi Tepe Mevkii'nde çalışma mesaisi
        Germencik'te Park Mahallesi Tepe Mevkii'nde çalışma mesaisi
        Köşk'te lise öğrencilerine İslam bilim tarihi anlatıldı
        Köşk'te lise öğrencilerine İslam bilim tarihi anlatıldı
        Nazilli'de hasat öncesi pestisit denetimi
        Nazilli'de hasat öncesi pestisit denetimi
        Aydınfest'in yeni takvimi belli oldu: Eğlence 6-7 Kasım'da devam edecek
        Aydınfest'in yeni takvimi belli oldu: Eğlence 6-7 Kasım'da devam edecek
        Germencik'te uyuşturucu operasyonu
        Germencik'te uyuşturucu operasyonu