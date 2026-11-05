Başkan Yetişkin'den üreticilere yol desteği

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, kırsal mahallelerde üreticilerin tarım arazilerine güvenli ve rahat ulaşım sağlaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentte etkili olan sağanak yağış nedeniyle ulaşıma kapanan İmamköy Mahallesi’ndeki arazi ve zeytinlik yollarına hızla müdahale etti.

Yoğun yağışların ardından meydana gelen bozulmalar ve yollarda biriken toprak nedeniyle ulaşımın aksadığı bölgelerde çalışma başlatan ekipler, iş makineleriyle yolları yeniden ulaşıma açtı. Gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde üreticilerin zeytinliklerine ve tarım arazilerine ulaşımı yeniden sağlanırken, tarımsal faaliyetlerin aksamaması için bir adım atıldı.

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Özellikle zeytin hasadının sürdüğü bu dönemde üreticilerin arazilerine sorunsuz ulaşabilmesi amacıyla çalışmalarına hız veren Efeler Belediyesi, olumsuz hava şartlarının yol açtığı sorunlara da hızlı müdahalede bulunuyor.

Başkan Yetişkin’in öncülüğünde kırsal mahallelerde yürütülen yol bakım, onarım ve iyileştirme çalışmalarıyla hem üreticilerin emeğinin korunması hem de tarımsal faaliyetlerin kesintisiz sürdürülmesi hedefleniyor.