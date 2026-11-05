Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Nazilli'de hasat öncesi pestisit denetimi

        Nazilli'de hasat öncesi pestisit denetimi

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, tarımsal ürünlerde pestisit kalıntısının önlenmesi ve tüketicilere güvenilir gıda ulaştırılması amacıyla hasat öncesi denetimler sürüyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 10:20 Güncelleme:
        Nazilli'de hasat öncesi pestisit denetimi

        Aydın’ın Nazilli ilçesinde, tarımsal ürünlerde pestisit kalıntısının önlenmesi ve tüketicilere güvenilir gıda ulaştırılması amacıyla hasat öncesi denetimler sürüyor.

        Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, hasat dönemine gelen tarımsal ürünlerin pestisit kalıntısı yönünden incelenmesi amacıyla üretim alanlarından numuneler alınıyor. Bakanlığın stratejik planı doğrultusunda uygulanan Hasat Öncesi Pestisit Denetim Programı çerçevesinde gerçekleştirilen kontrollerde, bitki koruma ürünlerinin mevzuata ve etiket bilgilerine uygun kullanılıp kullanılmadığı denetleniyor. Özellikle yasaklı, tavsiye dışı, aşırı veya hatalı pestisit kullanımının tespit edilmesi hedefleniyor. Teknik personeller tarafından mevzuata uygun şekilde alınan numuneler, gerekli incelemelerin yapılması için laboratuvarlara gönderiliyor. Analizlerde bitki koruma ürünlerinin doğru dozda ve doğru zamanda kullanılıp kullanılmadığı, ayrıca hasat öncesi bekleme sürelerine uyulup uyulmadığı değerlendiriliyor.

        REKLAM

        Gerçekleştirilen denetimlerle hem tarımsal üretimde bilinçli ilaç kullanımının yaygınlaştırılması hem de tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşmasının

        sağlanması amaçlanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        5 bölge için sağanak uyarısı! 16 il için sarı kod!
        5 bölge için sağanak uyarısı! 16 il için sarı kod!
        Avrupa'da uçuşları durduran bomba ihbarları
        Avrupa'da uçuşları durduran bomba ihbarları
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Beşiktaş, İskoçya'da kaybetti!
        Beşiktaş, İskoçya'da kaybetti!
        Afyonkarahisar'da bir şüpheli 8 kişiyi vurdu
        Afyonkarahisar'da bir şüpheli 8 kişiyi vurdu
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Bir günde 79 milyar dolar kaybetti
        Bir günde 79 milyar dolar kaybetti
        Mekke Anlaşması Meclis'ten geçti
        Mekke Anlaşması Meclis'ten geçti
        Trump'tan İran açıklaması: Bir karar vereceğiz
        Trump'tan İran açıklaması: Bir karar vereceğiz
        "Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik!"
        "Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik!"
        ABD borsalarında yapay zeka depremi
        ABD borsalarında yapay zeka depremi
        Trabzonspor Freiburg'a kayıp!
        Trabzonspor Freiburg'a kayıp!
        Şimşek'ten emekli ve fon açıklaması
        Şimşek'ten emekli ve fon açıklaması
        "Önemli fırsatları değerlendiremedik"
        "Önemli fırsatları değerlendiremedik"
        Fenerbahçe'den Baskonia'ya büyük fark!
        Fenerbahçe'den Baskonia'ya büyük fark!
        "Elektrikli araçlarda 10 yıl içinde çok farklı bir tablo çıkabilir"
        "Elektrikli araçlarda 10 yıl içinde çok farklı bir tablo çıkabilir"
        Sürpriz nikah
        Sürpriz nikah
        Bungalov evde kadın cinayeti! Sevgilisine kurşun yağdırdı!
        Bungalov evde kadın cinayeti! Sevgilisine kurşun yağdırdı!
        "Vance'in açıklamaları Tel Aviv'de alarm zilleri çaldırdı"
        "Vance'in açıklamaları Tel Aviv'de alarm zilleri çaldırdı"

        Benzer Haberler

        Aydınfest'in yeni takvimi belli oldu: Eğlence 6-7 Kasım'da devam edecek
        Aydınfest'in yeni takvimi belli oldu: Eğlence 6-7 Kasım'da devam edecek
        Germencik'te uyuşturucu operasyonu
        Germencik'te uyuşturucu operasyonu
        Sazlık alanda saklanan 31 düzensiz göçmen yakalandı
        Sazlık alanda saklanan 31 düzensiz göçmen yakalandı
        Nazilli'de 7 av tüfeği ve 249 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Nazilli'de 7 av tüfeği ve 249 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Aydın Şehir Hastanesi'nde Organ Bağışı Haftası etkinliği düzenlendi
        Aydın Şehir Hastanesi'nde Organ Bağışı Haftası etkinliği düzenlendi
        Yenipazar'da deprem konuşuldu
        Yenipazar'da deprem konuşuldu