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        Germencik'te Park Mahallesi Tepe Mevkii'nde çalışma mesaisi

        Aydın'ın Germencik ilçesinde Park Mahallesi Tepe Mevkii'nde toprak kaymalarının önlenmesine yönelik çalışma hazırlıkları başlarken, tadilatına başlanan çocuk oyun parkında da yenileme çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 11:44 Güncelleme:
        Germencik'te Park Mahallesi Tepe Mevkii'nde çalışma mesaisi

        Aydın’ın Germencik ilçesinde Park Mahallesi Tepe Mevkii’nde toprak kaymalarının önlenmesine yönelik çalışma hazırlıkları başlarken, tadilatına başlanan çocuk oyun parkında da yenileme çalışmaları sürüyor.

        Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, beraberindeki Belediye Başkan Yardımcıları Koray Aşık ve Onur Kocabaş ile birlikte Park Mahallesi Tepe Mevkii’ne giderek bölgede incelemelerde bulundu. Göreve geldikleri ilk yıl verilen söz doğrultusunda yol yapım çalışmalarının tamamlandığı bölgede, toprak kaymalarının önüne geçilmesi amacıyla yapılması planlanan çalışmaların ön incelemesi gerçekleştirildi. öHeyet, aynı bölgede tadilatına başlanan çocuk oyun parkını da inceleyerek yürütülen çalışmalar hakkında saha tespitlerinde bulundu. Bölgedeki ihtiyaçların yerinde değerlendirildiği incelemede, hem çevre güvenliğine yönelik önlemler hem de çocukların kullanacağı park alanındaki düzenlemeler ele alındı.

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