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        Yakınları öldü sandı, itfaiye koltukta uyurken buldu

        Aydın'ın Efeler ilçesinde yakınlarının haber alamadığı ve hayatından şüphelendiği şahıs için itfaiye, polis ve sağlık ekipleri alarma geçerken, şahsın evde uyuduğu ortaya çıktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 12:42 Güncelleme:
        Yakınları öldü sandı, itfaiye koltukta uyurken buldu

        Aydın'ın Efeler ilçesinde yakınlarının haber alamadığı ve hayatından şüphelendiği şahıs için itfaiye, polis ve sağlık ekipleri alarma geçerken, şahsın evde uyuduğu ortaya çıktı.

        Olay, Girne Mahallesi 2176 Sokak üzerindeki bir apartmanda saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın son katında oturan ve kalp hastası olduğu öğrenilen S.K.K.'dan bir süre haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri merdivenli araç marifeti ile şahsın bulunduğu daireye balkondan girdi. Şahıs evin oturma odasında koltukta uyurken bulundu. Karşısında bir anda itfaiye ekiplerini gören S.K.K. ise neye uğradığını şaşırdı. Daha sonra balkona çıkarak yakınlarına seslenen S.K.K.'nın iyi olduğunu gören yakınları ise rahat bir nefes aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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