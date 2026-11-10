Büyük Önder Atatürk, Söke ve Nazilli'de anıldı

Nazilli Belediyesi Mehmet Yüzügüler Tiyatro Salonu'nda devam eden programa siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile gaziler de katıldı.

İstasyon Meydanı'ndaki törende Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik ve İlçe Garnizon Komutanı Binbaşı Hakan Kaplan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Programa Cumhuriyet Başsavcısı Yaşar Özkan, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

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