Gençlerin Atatürk gösterisi ayakta alkışlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 88. yılı dolayısıyla düzenlenen törende liseli gençlerin sergilediği ‘Atatürk’ oratoryosu ayakta alkışlandı.

Her yıl ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikal edişinin 88. ölüm yıl dönümünde anıldı. Aydın Valiliği Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen çelenk sunumunun ardından anma programı Şükran Güngör Yıldız Kenter Tiyatro Salonu'nda devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başlayan törenin açılış konuşmasını yapan Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yalnızca tarihin sayfalarında değil, bir milletin kalbinde, hafızasında ve geleceğe dair umutlarında yer bulan bir ömrün, destansı bir mücadelenin ve bir millete adanmış büyük bir sevdanın adıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bir milletin en zor zamanlarında umudun tükenmediğini, bağımsızlığın hiçbir şartta vazgeçilemeyecek bir değer olduğunu bütün dünyaya göstermiştir. Bizler, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda beşeri insan yapma mücadelesiyle istikbalimizi şekillendirirken bu büyük mirasın sorumluluğunu yüreğimizde hissediyoruz. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile milli ve manevi değerlerine bağlı, aklın ve bilimin rehberliğinde ilerleyen, düşünen, sorgulayan, üreten ve insanlığa değer katan nesiller yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Çünkü inanıyoruz ki bir çocuğun hayatına dokunan her öğretmen, ülkemizin yarınlarına uzanan güçlü bir köprüdür. Bu vesileyle, ebediyete irtihalinin 88. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, saygı ve sonsuz minnetle anıyorum. Ruhu şad, hatırası daima aziz olsun" dedi.

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Konuşmaların ardından Aydın Yüksel Yalova Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan ‘Atatürk’ isimli oratoryo sahnelendi. Gençlerin Atatürk'ün hayatını ve önemini anlattığı gösteri büyük beğeni toplarken, uzun süre ayakta alkışlandı. Programın ardından Aydın Valisi Dr. Osman Varol, il genelindeki okullar arasında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerini takdim etti. Anma töreni toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.