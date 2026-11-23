Aydın'ın Germencik ilçesinde hastaneye ulaşımı kolaylaştırmak ve ambulansların güzergâhta daha rahat ilerlemesini sağlamak amacıyla yol düzenleme çalışması başlatıldı.

Germencik Belediyesi tarafından İstasyon Mahallesi'nde yürütülen çalışmalar kapsamında, ambulans araçlarının da kullandığı güzergahta parke taşı döşeniyor. Çalışmayla birlikte yolun daha konforlu ve güvenli hale getirilmesi, hastaneye ulaşımda yaşanan zorlukların azaltılması hedefleniyor. Yol düzenlemesinin yanı sıra güzergâhın hemen yanında bulunan ve zamanla yıpranan yürüyüş yolu da yenilenecek. Yeniden düzenlenecek yürüyüş yolunun spor kondisyon aletleriyle donatılarak vatandaşların kullanımına sunulması planlanıyor. Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, hemşehrilerinin sağlık ve araç güvenliğini ön planda tuttuklarını belirterek, yolun daha güvenli ve konforlu hale getirileceğini ifade etti. Zencirci, yürüyüş yolunun da yenilenerek spor kondisyon aletleriyle donatılacağını kaydetti.