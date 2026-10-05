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        Söke'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Aydın'ın Söke ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2026 - 19:34 Güncelleme:
        Söke'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Aydın'ın Söke ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        M.Y. idaresindeki 42 AJP 679 plakalı otomobil, İsmet İnönü Caddesi'ndeki Madenciler Kavşağı'nda M.D. yönetimindeki 34 ENS 76 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücü M.D. ile diğer otomobilde yolcu olarak bulunan kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine sevk edildi.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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