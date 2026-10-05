Söke'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü M.D. ile diğer otomobilde yolcu olarak bulunan kişi yaralandı.

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