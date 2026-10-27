Balıkesir Afet Koordinasyon Merkezi açıldı Başkan Akın: "Zor gün geldiğinde Balıkesir yalnız kalmayacak"

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, şehri felaketlere karşı koruyacak ve kriz anlarını tek merkezden yönetecek Afet Koordinasyon Merkezi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Zor gün geldiğinde Balıkesir yalnız kalmayacak. Vatandaşımız yalnız kalmayacak. Biz görevimizin başında olacağız. Devletimizin kurumlarıyla, belediyelerimizle, ekiplerimizle ve insanımızla omuz omuza olacağız" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, şehrin afet yönetim kapasitesini artırmak ve kenti afetlere karşı dirençli hale getirmek amacıyla hayata geçirilen Afet Koordinasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

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"AKOM Balıkesir'e hayırlı olsun"

Açılış töreninde konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Herkes doğup büyüdüğü memleketinde her şeyin en iyisinin olmasını ister ve bunun için mücadele eder. Bunu isterken de asla kafasında başka bir şey olmaz. Bizler böyle çalışıyoruz. Balıkesir benim ailem derken bunu gönülden söylüyorum. Yeni değil yirmi yıldır bunu söylüyorum. Şehrimizi daha ileriye taşıyabilmek için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

Sındırgı'da geçtiğimiz yıl 27 Ekim'de yaşanan ikinci depremin yıl dönümünde hayatını kaybeden Nihat Önbaş'a rahmet dileyen Akın, yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti. Çocukların güvenle büyüdüğü, ailelerin huzurla yaşadığı bir Balıkesir için çalıştıklarını ifade eden Akın, "Balıkesir benim ailem. Bu ailenin güvenliği de benim en büyük sorumluluklarımdan biri. Geçtiğimiz yıl Sındırgı'da yaşadığımız depremlerde de orman yangınlarında da bu sorumluluğu omuzlarımızda hissettik. İnsanımızın yanında olduk, bütün imkanlarımızla sahaya çıktık. Ama şunu çok iyi biliyoruz: Afetle mücadele, afet olduğu gün başlamaz. Hazırlığınızı önceden yapacaksınız. Tedbirinizi önceden alacaksınız. Ekibiniz hazır olacak, haberleşmeniz hazır olacak, kurumlarınız birlikte hareket edecek. Biz de göreve geldiğimiz günden beri bunun için çalışıyoruz. Bugün bu çalışmalarımızın çok önemli bir adımını daha atıyoruz. Afet Koordinasyon Merkezimizi hizmete açıyoruz. AKOM'umuz Balıkesir'imize hayırlı, uğurlu olsun hemşehrilerim" diye konuştu.

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"Balıkesir, hazırlıklı olacak"

Sındırgı'da geçen yıl yaşanan depremlerde arama kurtarmadan lojistiğe, insani yardımdan sahadaki ihtiyaçların karşılanmasına kadar Büyükşehir ekiplerinin koordinasyonunu sağladığını ifade eden Akın, "AFAD'ımızla, ilçe belediyelerimizle ve devletimizin bütün kurumlarıyla omuz omuza çalıştık. Yaz aylarında yüreğimizi yakan orman yangınlarında da koordinasyonu yine bu merkezden yürüttük. O günlerde burada açılış kurdelesi yoktu. Ama görev vardı, sorumluluk vardı, Balıkesir için gece gündüz çalışan arkadaşlarımız vardı. Bugün o çalışmayı kalıcı ve güçlü bir yapıya kavuşturuyoruz. AKOM'da risk ve zarar azaltmadan hazırlığa, müdahaleden iyileştirmeye kadar afet yönetiminin bütün süreçlerini aynı çatı altında topluyoruz. 7 gün 24 saat kesintisiz koordinasyon sağlıyor, kesintisiz haberleşme altyapısı ve Coğrafi Bilgi Sistemleri entegrasyonuyla ekiplerimizin sahadaki gücünü artırıyoruz. Afet anında zaman çok kıymetlidir. İletişim kopmayacak. Kurumlar birbirinden habersiz hareket etmeyecek. Kimin, nerede, hangi görevi üstleneceği belli olacak. Balıkesir hazırlıklı olacak" şeklinde konuştu.

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"Zor gün geldiğinde Balıkesir yalnız kalmayacak"

Büyük bir yapı kurduklarını belirten Akın, "Çamlık bölgemizde Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığımız, İtfaiyemiz ve AKOM'umuzu bir araya getiriyoruz. Balıkesir'e bir Afet Kampüsü kazandırıyoruz. Burada haberleşmeden koordinasyona, eğitimden müdahaleye kadar afet yönetiminin farklı imkanlarını aynı bölgede buluşturuyoruz. Bir yandan da afet bilincini toplumun tamamına yayıyoruz. Yakında Deprem Afet Merkezi'mizi de hayata geçiriyoruz. Eğitimin ne kadar önemli olduğunu hepimizi biliyoruz. Afet bilincini toplumun tamamına yayıyoruz. BALMEK bünyesindeki kadın kursiyerlerimize ulaşıyor, afet bilincini evlerimize, ailelerimize taşıyoruz. Afet durumlarında şehir sınırları ve kurum tabelaları bir kenara atılıyor. En önemlisi erken müdahale ve kurtarma. Öncelikle afete hazırlıklı olmak lazım. Depremden önce, deprem anı ve depremden sonra. Depremden önce yapmamız gerekenleri yerel yönetimler olarak AFAD'ımızın desteğiyle yapmak için mücadele ediyoruz. Balıkesir'de yaşanan depremlerdeki kurumlar arasındaki koordinasyon Türkiye'ye örnek oldu. Devletimizin tüm kurumlarıyla olan bağımız, birlikte hareket etme isteğimiz Balıkesir'i farklı bir noktaya taşıyoruz. Kuvayımilliye ruhuna da bu yakışır. Afet zamanı da zor zamanda da bir olmak bayramlarda da bir olmak en önemlisi Balıkesir için beraber olmaktır. Bunu başardığımıza inanıyorum. Zor gün geldiğinde Balıkesir yalnız kalmayacak. Vatandaşımız yalnız kalmayacak. Biz görevimizin başında olacağız. Devletimizin kurumlarıyla, belediyelerimizle, ekiplerimizle ve insanımızla omuz omuza olacağız. Bu merkezin şehrimize kazandırılmasında emeği geçen Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığımıza, bütün mesai arkadaşlarıma, AFAD'a, ilçe belediyelerimize, kamu kurumlarımıza ve birlikte çalıştığımız tüm paydaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Şehrin afet yönetiminde önemli bir görev üstlenecek merkezin açılış törenine Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın yanı sıra Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Savaştepe Belediye Başkanı Ali Koyuncu, Nevşehir Derinkuyu Belediye Başkanı Taner İnce, AFAD Balıkesir İl Müdürü Şelal Ufuk Ergeldi, CHP Balıkesir İl Başkanı Fikret Şahin, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Naki Çetin, büyükşehir bürokratları, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, vatandaşlar ve basın mensupları katıldı.