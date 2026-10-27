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        Bandırma-Çanakkale yolunda feci kaza: Araç alev aldı, 2 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil orta refüje çarparak alev aldı. Kazada sürücü R.Ö. (72) ile araçta yolcu olarak bulunan eşi B.Ö. (74) yaralandı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 15:57 Güncelleme:
        Bandırma-Çanakkale yolunda feci kaza: Araç alev aldı, 2 kişi yaralandı

        Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil orta refüje çarparak alev aldı. Kazada sürücü R.Ö. (72) ile araçta yolcu olarak bulunan eşi B.Ö. (74) yaralandı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Edinilen bilgiye göre, R.Ö. idaresindeki 16 K plakalı otomobil, ÇanakkaleBandırma istikametinde seyir halindeyken yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Orta refüje çarpan aracın sol tekerleği yerinden koparken, otomobil bir süre sürüklendikten sonra alev aldı.

        Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle araç alev topuna döndü. Araçta bulunan sürücü R.Ö. (72) ile yolcu konumundaki eşi B.Ö. (74) yaralandı. Yaralılardan birinin ağır yanıklar nedeniyle sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

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        Vatandaşlar yangın tüpleriyle müdahale etti

        Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, yangın tüpleriyle alevlere müdahale ederek araçtan çıkmayı başaran yaralıya ilk müdahalede bulundu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

        Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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