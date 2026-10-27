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        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Balıkesir'de turizmci Mustafa Özcan'a gözyaşlarıyla veda Edremit'i yasa boğan motosiklet kazasında hayatını kaybeden Mustafa Özcan, ailesi ve sevenlerinin gözyaşları, duaları ve tarifsiz acısı eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı

        Balıkesir'de turizmci Mustafa Özcan'a gözyaşlarıyla veda Edremit'i yasa boğan motosiklet kazasında hayatını kaybeden Mustafa Özcan, ailesi ve sevenlerinin gözyaşları, duaları ve tarifsiz acısı eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde büyük bir üzüntüye neden olan motosiklet kazasında hayatını kaybeden, ilçenin tanınan ve sevilen turizmcilerinden Mustafa Özcan, sevenlerinin gözyaşları ve duaları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 15:51 Güncelleme:
        Balıkesir'de turizmci Mustafa Özcan'a gözyaşlarıyla veda Edremit'i yasa boğan motosiklet kazasında hayatını kaybeden Mustafa Özcan, ailesi ve sevenlerinin gözyaşları, duaları ve tarifsiz acısı eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde büyük bir üzüntüye neden olan motosiklet kazasında hayatını kaybeden, ilçenin tanınan ve sevilen turizmcilerinden Mustafa Özcan, sevenlerinin gözyaşları ve duaları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

        İlçenin sevilen ve tanınan isimlerinden olan Edremitspor ve Fenerbahçe hayranı olan Özcan için Eğilmez Camii'nde öğle namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Camide bir araya gelen ailesi, dostları ve sevenleri, Özcan'a son görevlerini yerine getirirken duygu dolu anlar yaşandı. Sevenleri Özcan'a son kez veda etti. Aile yakınları taziyeleri kabul etti. Özcan'ın tabutuna yeşilsarı Edremitspor ve sarılacivert Fenerbahçe atkısı konuldu.

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        Kılınan cenaze namazının ardından Mustafa Özcan'ın naaşı, Dereli Kabristanı'nda toprağa verildi.

        Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan feci kazada yaşamını yitiren Mustafa Özcan'ın vefatı, ailesini, yakınlarını ve sevenlerini derin üzüntüye boğdu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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