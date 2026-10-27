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        Edremit'te tarihi Güre Camii ilgi görüyor

        Edremit ilçesinde, turistik Güre Mahallesinde yer alan tarihi Merkez Camii ilgi görüyor. Camide ikinci defa namaz kıldığını kaydeden Burhaniyeli Kemal İşi, Güre'nin turistik bir yer olduğunu söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 15:02 Güncelleme:
        Edremit'te tarihi Güre Camii ilgi görüyor

        Edremit ilçesinde, turistik Güre Mahallesinde yer alan tarihi Merkez Camii ilgi görüyor. Camide ikinci defa namaz kıldığını kaydeden Burhaniyeli Kemal İşi, Güre’nin turistik bir yer olduğunu söyledi.

        Güre Mahallesinde 1880 yılında yaptırılan tarihi Güre Merkez Cami ilgi görüyor. Mahalleye yaz aylarında çok sayıda ziyaretçi geldiğini kaydeden caminin 16 yıllık imamı İbrahim Yılmaz, caminin de ilgi gördüğünü söyledi. Güre’ye ikinci defa geldiğini kaydeden Burhaniyeli Kemal İşi, "Bu camide ikinci defa namaz kılmak kısmet oldu. Güzel bir cami. Bu eserler korunmalı" dedi. Hamdi Mengi de, "Buraya çok geldim. Bugün de arkadaşlarla geldik. Güre güzel bir yer. Cami de görülmeye değer" dedi. Edremit Körfezini çok gezdiğini anlatan Kaan Tuna da, "Ben motosikletimle çok geziyorum. Bugün de arkadaşlarla geldik. Tarihi camide namaz kılmak kısmet oldu. Güzel bir cami" dedi.

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